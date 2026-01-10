Yeison Jiménez muere en accidente aéreo

En la tarde de este sábado 10 de enero de 2026, un trágico accidente aéreo conmocionó a Colombia, cuando una avioneta que viajaba con destino a Medellín se estrelló en el sector entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

A bordo de la aeronave viajaba el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, quien lamentablemente falleció como consecuencia del siniestro.

El accidente dejó seis ocupantes muertos en total: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, todos miembros del equipo de músicos del cantante. Jiménez, quien tenía planeado presentarse esta misma noche en el municipio de Marinilla durante las festividades de la Vaca en la Torre, perdió la vida en el lugar del accidente.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó el suceso y activó de inmediato el protocolo de investigación a través de su Dirección Técnica de Investigación de Accidentes. La entidad indicó que se están realizando las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del siniestro y que continuará proporcionando información oficial a medida que surjan datos confirmados por las autoridades competentes.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991, tenía 34 años. Era un reconocido cantautor y compositor de música popular colombiana, cuyas canciones fueron éxitos en todo el país.

Jiménez no solo fue un cantante; fue un empresario y mentor. Su participación como jurado en el programa "Yo Me Llamo" lo acercó aún más al corazón de las familias colombianas, donde siempre se destacó por su franqueza y su historia de superación personal.

A nivel personal, el artista atravesaba uno de sus mejores momentos. A finales de 2025, había celebrado el nacimiento de su hijo menor y el éxito rotundo de su gira "17-32", con la que planeaba recorrer gran parte de Latinoamérica este año.

Fernando Carrillo critica a su exesposa Catherine Fulop por festejar caída de Maduro Leer más

Investigación en curso

Por el momento, las autoridades han señalado que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la caída de la aeronave. La Aeronáutica Civil aseguró que se mantendrá vigilante para ofrecer los detalles a medida que se cuente con información oficial confirmada.

El accidente ha dejado consternado no solo al mundo de la música, sino también a sus fanáticos, quienes lamentan profundamente la pérdida de uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO