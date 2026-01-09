Fernando Carrillo critica a su exesposa Catherine Fulop por festejar caída de Maduro

Fernando Carrillo criticó duramente a Catherine Fulop por su reacción ante la caída de Maduro y reavivó un conflicto personal

El recordado protagonista de Abigaíl y Rosalinda, Fernando Carrillo, sorprendió al público al lanzar una serie de duras críticas contra su exesposa, la actriz Catherine Fulop, luego de que ella celebrara la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Carrillo, quien protagonizó algunos de los mayores éxitos de la televisión hispana junto a Fulop, reavivó un conflicto que muchos creían superado desde su divorcio en 1994.

Críticas tras comentarios sobre la situación venezolana

El incidente se desencadenó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales en Nueva York. Mientras Fulop expresó su esperanza de un futuro libre para Venezuela, Carrillo reaccionó con severidad durante una entrevista radial en Argentina, cuestionando las declaraciones de su exesposa.

Carrillo desestimó las declaraciones de su exesposa y aseguró que carecen de sustento. “Ella es muy bruta para declarar; dice estupideces… que no opine de estupideces. Si ella va a regalar el petróleo, que no opine aquí”, expresó.“

La tensión entre ambos se intensificó al tocar temas que van más allá de la disputa personal, adentrándose en posturas políticas diametralmente opuestas.

Reacciones más allá del enfrentamiento personal

Carrillo no se limitó a referirse a Fulop: también criticó a figuras de la televisión hispana, señalando que diversos artistas no comparten su visión sobre Venezuela ni sus críticas al proceso político en curso. Sus comentarios generaron respuestas encontradas en redes y medios, donde se discute tanto la polarización política como la dimensión pública de un conflicto que mezcla lo personal y lo ideológico.

Mientras Fulop mantiene una postura esperanzada frente a los eventos que sacuden a su país natal, Carrillo reafirma su visión más optimista sobre la situación venezolana y anuncia su regreso a proyectos artísticos, pese a la polémica que sus palabras han desatado.

