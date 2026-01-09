¿Denisse Angulo será parte del matinal De casa en casa?

El matinal anuncia el ingreso de un talento. Por ahora Soy el mejor se tomó un descanso

Tras el receso que Soy el mejor se ha tomado, según rumores, hasta marzo, en De casa en casa ya se empieza a alborotar el avispero. El matinal ha lanzado una promoción sobre el ingreso de un nuevo talento, y todo apunta a que será Denisse Angulo, actual figura del reality de TC.

(Te invitamos a leer: Fernando Carrillo critica a su exesposa Catherine Fulop por festejar caída de Maduro)

En noviembre, en una entrevista concedida a EXPRESIONES, la presentadora dejó claro que seguiría en pantalla. “Hay Denisse Angulo para rato. A los que están preocupados les respondo que no me voy a quedar sin trabajo. El 19 de diciembre haremos una pausa: se termina la temporada y volveremos el año siguiente (2026). Todavía no sabemos la fecha. Pero de que volvemos, volvemos”, afirmó con plena seguridad.

Reforzará al equipo...

Sarah Gabriela Alarcón: "Tengo claro quién soy" Leer más

Además, explicó que tras cinco ciclos consecutivos sin parar, la pausa era necesaria, pero no definitiva. Con ese panorama, no sería nada raro que Denisse aproveche el paréntesis para reforzar el equipo de De casa en casa, donde se encuentra su compañero y amigo Jorge Heredia, con quien ha compartido pantalla desde hace ya algún tiempo.

En noviembre pasado, ella, Jorge, Michela Pincay y Eduardo Andrade se reunieron para celebrar los 15 años de Combate, el reality del cual formaron parte.

El reencuentro fue en la casa de Eduardo, donde los excombatientes revivieron anécdotas y momentos que marcaron su paso por ese espacio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!