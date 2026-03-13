Cortes de luz en Guayaquil: Bellavista, Urdesa y Arosemena reportan apagones

La noche del viernes 13 de marzo, varios sectores de Guayaquil registraron apagones y microcortes de energía eléctrica

Varios sectores de Guayaquil registraron apagones y microcortes de energía la noche del viernes 13 de marzo, lo que generó reclamos de ciudadanos en redes sociales

La noche de este viernes 13 de marzo, varios sectores de Guayaquil registraron apagones y microcortes de energía eléctrica, lo que generó alarma e indignación entre ciudadanos que denunciaron que el servicio se interrumpía y se restablecía en cuestión de segundos.

De acuerdo con reportes ciudadanos, las fallas comenzaron pasadas las 20:00 y se repitieron al menos tres veces, lo que provocó preocupación entre los habitantes por posibles daños en electrodomésticos y equipos electrónicos.

Entre los sectores afectados figuran las ciudadelas Bellavista, Urdesa y un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena. En estas zonas, vecinos reportaron que la energía se iba y regresaba de forma repentina antes de cortarse por completo.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales como X, donde usuarios describieron la situación que enfrentaban en distintos puntos de la ciudad.

Leonor Plaza escribió: “Buenas noches en el sector Bellavista, Guayaquil. Estamos sin energía eléctrica y ha habido varios microcortes. La luz va y viene. Por favor, vuestra ayuda urgente”.

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Otra ciudadana, Marcela París, también expresó su preocupación desde Bellavista Alta: “Desde hace unos minutos va y viene la luz, así ya tres veces, hasta que se fue por completo… se van a dañar los electrodomésticos”, denunció.

CNEL responde por los cortes de energía

Ante los reclamos ciudadanos, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó en su cuenta oficial que personal técnico realizaba revisiones en la red principal para intentar normalizar el servicio.

“Personal técnico realiza revisión de red principal para normalizar el servicio. Ofrecemos disculpas por las molestias”, indicó la entidad a través de redes sociales.

El corte de luz se dio cerca de las 20:30. Juan Daniel Ponce

Sin embargo, hasta pasadas las 20:30 varios sectores de Guayaquil continuaban sin suministro eléctrico.

La situación generó preocupación entre los habitantes, quienes temen que los constantes microcortes puedan provocar daños en electrodomésticos o equipos electrónicos si las fallas en el servicio continúan.