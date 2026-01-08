Sarah Gabriela Alarcón: "Tengo claro quién soy"

La ganadora de Soy el mejor no se arrepiente de haber iniciado acciones legales para marcar un precedente en la prensa rosa

La primera vez que la entrevistamos para EXPRESIONES, la creadora de contenido Sarah Gabriela Alarcón tenía 17 años. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces. En marzo va a cumplir 21 años y es evidente que ha madurado.

La ganadora del reality Soy el mejor, de TC, se define como una mujer con valores y principios, inculcados por su madre, Gabriela Pazmiño Yépez.

Pese al conflicto legal y mediático que atravesó en 2025 (con Leonardo Quezada por considerar que los comentarios emitidos en Los Hackers afectaron su buen nombre e imagen) se mantiene optimista y confiada en que el 2026 el viento soplará a su favor, con más crecimiento profesional y personal.

A pesar de lo vivido, ¿cómo evalúa el año que terminó?

Un año difícil. Fue el inicio de mi carrera en una casa televisiva que me abrió las puertas en el programa Soy el mejor, en el cual quedé campeona. Fue un año de desafíos, también de triunfos y aprendizaje. Considero que he evolucionado y eso lo noto en los videos que grabo para marcas.

El 30 de diciembre del año pasado, se llevó a cabo la segunda audiencia del proceso legal que le siguió al reportero y presentador. Pero él no recibió sanciones.

No me siento conforme con lo ocurrido, pero no nos arrepentimos porque no era justo que no se proceda legalmente; había que establecer un precedente. Parte de los resultados dependieron de cómo se manejó la audiencia.

Considera que hubo negligencias

¿Qué considera usted que falló?

Yo estuve en la audiencia y considero que se dieron negligencias. No se logró reproducir el video del programa que Ecuador vio y en el que se dijo lo que se dijo. Al momento de presentar las pruebas, a nuestro abogado se le traspapeló el CD con el material notarizado y, cuando lo encontró, ya no se le permitió mostrarlo porque se había agotado el tiempo. Adicionalmente, la otra parte no presentó las pruebas que alegaba tener. Ocurrieron muchas situaciones raras. Hubo un desgaste en todo sentido, sobre todo en lo emocional y físico.

Lastimosamente, en los tiempos que corren, para algunos el buen nombre y la reputación carecen de valor.

Algunas personas creen que nos interesaba lo económico, no es así. No se dan cuenta de que la buena imagen y el buen nombre se ven afectados por comentarios malintencionados. Es algo que no se repara. Me golpeó lo que generó este caso, solo tengo 20 años. Si yo hubiera cometido un error, lo aceptaría, pero no lo cometí. Todo fue injusto, no hubo sanciones. Un día decidieron hablar lo que quisieron, lo que me tomó por sorpresa.

Luego de ese resultado, ¿cree que algunos representantes de la prensa rosa normalizarán decir lo que les de la gana?

Espero que luego de lo que me ocurrió, esta farándula no se normalice. No está bien que a una persona se la ataque sin pruebas, se inicie un linchamiento mediático o se la involucre en un conflicto en el que no debe estar involucrada. No porque sea alguien público se justifica que sea agredida. Además, no solo se han metido conmigo, también con otros talentos de TC. Mi reacción fue diferente porque no me agradan esos chismes, no son noticia. Hasta salpicaron a mi mamá y no es justo.

¿Qué opinó su compañero Cezar Augusto, quien también ganó el reality, sobre lo ocurrido?

Tampoco está de acuerdo. Muchos creen que no me apoyó, pero sí lo hizo. Tal vez, como es extranjero, prefirió ser más prudente. No es lo mismo estar en tu tierra que en tierra extraña. Cezar es mi amigo, fue mi compañero. Me dijo que me sienta en paz porque ambos tenemos la conciencia tranquila y sabemos que no existe una vinculación sentimental. Seguirá siendo mi amigo y nada más.

"Nos merecemos el triunfo"

Siempre quedan lecciones de las experiencias, ¿cuáles han sido en este caso?

Aprendí a no ser tan confiada. Lastimosamente, muchas veces se cree que la gente es como uno o va a actuar y reaccionar de la misma forma. No hablaría de alguien que no conozco y menos si no sé cuál es el contexto de la situación, pero muchos no piensan de esa manera y lo hacen sin filtro, sin empatía. Quisieron darme la imagen de una mujer sin valores, pero yo los tengo y bien puestos. Desde niña mi madre me los inculcó. No haré caso a esa gente, me enfocaré en mí y en lo positivo.

Aún no tiene claro si volverá a la TV. Fabián Sesen

En su debut televisivo se convirtió en la ganadora del reality Soy el mejor.

Algunos no estuvieron de acuerdo, pero solo quienes están en un programa o concurso conocen lo que se debe pasar o lo que se vive para llegar a una final. Se invierte tiempo y esfuerzo. Pude haber tirado la toalla, pero no lo hice. No es solo ir al canal, hay que ensayar. Sumado a ello, tengo mis obligaciones universitarias (en la UEES, donde estudia Marketing y Transmedia) y mi trabajo con las marcas. Tenía bases en el baile por mi tía Nelly y además había hecho ciertos cursos. Soy muy flexible, algo innato. Digan lo que digan, considero que nos merecemos el triunfo porque todos nos sacrificamos y dimos lo mejor.

Le ofrecieron seguir en el reality. ¿Quiere continuar en la TV?

Todavía no lo sé. La TV no es mala, me dejó enseñanzas y me ayudó a crear mi propio nombre. Cuando ingresé a ella me decían la hija de Gabriela Pazmiño. He construido mis bases; muchos talentos que hoy son grandes figuras se iniciaron en TV.

Aunque usted es muy joven, se cree que a esa edad no se tienen problemas. ¿De qué manera su familia es su refugio?

Solo con llegar a casa y verlos es reconfortante. Soy la mayor de mis hermanos, Diego y Martina, y de alguna manera soy su ejemplo. No tuve un padre presente (Diego Alarcón, quien vive en Argentina) y deseo que mi mamá se sienta feliz con la hija que formó.

Siempre en las entrevistas su mamá ha dicho que usted es la hija de las buenas calificaciones, la que siempre la ayuda en casa...

Me considero una joven agradecida. Siempre lo seré. Aunque muchos no lo crean o no lo sepan, también nos tocó difícil. Mi madre nos inculcó empatía y solidaridad. Martina y Diego son como mis hijos. Me habría gustado tener un hermano mayor, quizá por la ausencia de un padre. Todas las experiencias ayudan a madurar y nos convierten en seres responsables. Nunca mi mamá ha tenido que empujarme o presionarme para hacer algo.

Por la TV dejó de lado algunos planes o proyectos. ¿Cuál será el camino a seguir?

Quiero priorizar mis estudios; nunca los he dejado de lado. Fui escolta del colegio Liceo Panamericano y por ello me gané media beca en la universidad. Aquello no se puede descuidar. Hablo inglés y quiero retomar mis estudios de italiano. Trabajé en 2025 y he considerado viajar este nuevo año, tal vez sola. Con mi familia hay planes de ir a México y volver a Asia. Aquello se dará por el trabajo de mi mamá. El año pasado estuvimos en Japón.

"Más que rencor se siente impotencia"

¿Qué mensaje da a las personas que se pueden convertir en un blanco fácil de la mala prensa rosa y la falta de profesionalismo?

Precisamente por mis 20 años creyeron que era un blanco fácil y que podían decir lo que les daba la gana sin consecuencias. No me lo merecía. Más allá de cualquier resultado, se marca un precedente. No, porque he estado en pantalla tienen derecho a hablar sin fundamentos y sin pruebas. Nunca las presentaron en la audiencia, no existen. Además, en las redes sociales se lanza mucho odio. Antes de emitir un juicio, conozcan a la gente, primero.

¿Siente rencor por alguien?

Más que rencor, se siente impotencia por lo injusto, por vivir una situación así a mi corta edad y con poca experiencia. Jamás imaginé estar involucrada en algo así porque no me caracterizan ni los chismes ni los bochinches.

¿A esta altura cree en la justicia de Ecuador?

Más allá de la justicia del hombre, existe la divina y de esa nadie se salva. Dios sabe quién hace el bien y quién hace el mal. Siempre diré que tengo claro quién soy.

