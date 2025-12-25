Gabriela Pazmiño Yépez prefiere que su hija no vuelva a Soy el mejor

En Soy el mejor no perdieron el tiempo. El mismo día en que Sarah Gabriela Alarcón ganó el reality de TC, ya le plantearon la posibilidad de sumarse a la nueva temporada prevista para marzo; prácticamente querían que firmara contrato de inmediato.

La influencer está analizando una eventual nueva participación y, antes de tomar cualquier decisión, conversará con su madre, Gabriela Pazmiño Yépez, a quien no le agrada que su hija continúe en ese espacio televisivo. Por ahora es pronto para saber qué rumbo tomará.

Siguen las provocaciones

Mientras tanto, su archienemigo Leonardo Quezada mantiene la provocación. Sigue lanzando burlas e indirectas en redes sociales, asegurando (sin mencionarlos) que él le “dio fama” tanto a Sarah Gabriela como a Cezar Augusto (el otro ganador de Soy el mejor).

A eso se suma la actitud de su círculo cercano, que continúa recortando fotografías para que aparezcan solos en ellas y subirlas en redes sociales. Más que estrategia, parece ociosidad y mala fe.

Olvidamos que de la justicia del hombre podemos escapar, pero de la justicia divina nadie se salva.

Con el respaldo de su madre, Sarah Gabriela Alarcón Pazmiño procedió legalmente en contra de Wilson Leonardo Quezada Coronel (Lazito de la farándula) del programa Los Hackers por los comentarios en contra de ella emitidos en el mencionado espacio de farándula de Ecuavisa. Estos, según ella, afectaron su imagen y buen nombre.

Nueva audiencia

Ya hubo una primera audiencia, el martes 30 de diciembre está prevista la segunda diligencia. No sería extraño que se suspenda por el feriado de fin de año.

