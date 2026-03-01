Atrako: El ‘todo en uno’ que necesitaba la escena musical nacional

Este centro cultural creado por Manuel Carvajal Dunkley ofrece en un solo lugar las diferentes facetas del quehacer musical

Público y músicos, en un solo grito durante un show en vivo en Atrako, centro cultural que ofrece sala de ensayo, estudio de grabación y venue para espectáculo en vivo.

En 2023, Atrako se mudó del centro guayaquileño a la ciudadela Kennedy, en el norte de la ciudad.

Para ese entonces, además de haberse posicionado como local de ensayo y estudio de grabación tras una década de existencia, también se había convertido en venue para la exposición de música en vivo, a raíz de la pandemia. Así que era una apuesta arriesgada dejar la zona rosa guayaca, en teoría un área con mayor exposición.

Sin embargo, quedó demostrado que los músicos que visitan Atrako no son solo sus clientes, sino más bien parte de una comunidad, pues pese al cambio de locación, los músicos locales y las bandas de afuera que visitan la ciudad siguen confiando en la diversidad de servicios que ofrece el lugar.

Muy Valen: “Con el tiempo he ido aprendiendo a creer en mí” Leer más

Y sobre todo, que confían en Manuel Carvajal Dunkley, mejor conocido como Manuko, corazón y cerebro de este esfuerzo clave en la escena independiente de Guayaquil, una ciudad que precisamente adolece de la falta de espacios que tengan una visión que conjugue los diferentes ámbitos de la actividad musical.

Su principal característica es que está totalmente dedicado a la música: no es un bar adaptado, ni un lugar improvisado, sino un espacio ideado por alguien que también es músico y por lo tanto entiende las necesidades de sus colegas.

Con más de 21 años en la escena como cantante y guitarrista del grupo de punk rock Esputo Catatónico, Manuko ha producido una gran cantidad de proyectos de varios estilos y también ha estado a cargo de la producción técnica y general de una larga lista de conciertos y festivales independientes.

Toda esa experiencia la ha volcado, precisamente, a crear un lugar que lleva su sello, ya que incluso él mismo se encarga de diseñar y construir los espacios del estudio. Una muestra del cuidado y detalle con el que ha levantado este centro cultural comunitario.

“Aquí conviven generaciones distintas”



Manuel, usted estudió mezcla multigénero y mastering de audio en Buenos Aires. Pero asumo que el mayor aprendizaje lo obtiene en el día a día, trabajando con las distintas bandas que visitan Atrako.

Sí. Más allá de lo académico, el aprendizaje también viene de cada proyecto trabajado. Es que cada banda es un mundo distinto y cada producción exige algo diferente. Este sábado 28 de febrero, por ejemplo, me tocó estar en consola con 12 bandas en un mismo día. Es prácticamente como manejar un festival.

Es un esfuerzo que no realiza solo. Lo acompaña un equipo de colaboradores.

Contamos con un personal capacitado que asiste a los proyectos, en todas las etapas de producción. Por ejemplo, en los conciertos tenemos técnico encargado de los retornos y los (audífonos) in-ears (para monitorizar el sonido), un operador de luces y yo en sala, manejando el sonido general. Es un trabajo en equipo para que cada show funcione con estándar profesional.

Dejar Ir, agrupación guayaquileña que ha tocado en vivo en las instalaciones de Atrako. Dejer Ir

Otro aspecto interesante es la diversidad de propuestas que recurren a Atrako, más allá de bandas de rock, metal o indie. Por ejemplo, el año pasado incluso ensayó allí la orquesta Pegasus Fantasy Sinfónico como parte de su preparación para el show tributo a Caballeros del Zodiaco.

Justamente por este espacio pasa una gran diversidad de público y de músicos. Aquí conviven generaciones distintas: desde bandas con trayectoria y público mayor de 40 o 50 años, hasta proyectos muy jóvenes con músicos que recién están empezando. Esa mezcla generacional le da un carácter muy especial al lugar, porque no se encierra en una sola edad ni en una sola faceta de la escena. En un mismo evento se pueden ver músicos con años de experiencia compartiendo cartel con proyectos que recién se están iniciando. Esa diversidad es parte importante de lo que somos.

Uno de los aspectos que más destacan los músicos es que Atrako ofrece todo en un mismo lugar: sala de ensayos, estudio de grabación, shows en vivo.

El hecho de que el lugar esté acústicamente trabajado en función de lo que hago como productor hace que el resultado final, tanto en grabaciones como shows en vivo, sea mucho más sólido y real.

Me atrevería a decir que Atrako ha logrado construir una comunidad.

Para mí, el espacio no es solo infraestructura; es una herramienta creativa. Siento que este lugar impulsa totalmente mi creatividad y la manera en que produzco, porque todo está pensado para que el sonido y la música se desarrollen al máximo. La idea fue integrar todo: donde se ensaya, donde se graba y donde se toca en vivo, todo en un mismo lugar.

También es un semillero

Como parte de su apoyo a grupos nuevos, su serie de conciertos Jam Fest Open Mic (micrófono abierto) son un gran espaldarazo. Justamente su 14.ª edición se realizó este sábado 28 de febrero.

Estos shows son la oportunidad para que bandas y artistas emergentes puedan presentarse en vivo ante público real. Eso les permite trabajar en su dominio escénico y el manejo técnico del sonido, más allá del desempeño musical propiamente dicho.

En estos ‘jam’ también participan bandas invitadas con años de recorrido en la escena, lo que genera un interesantísimo intercambio de experiencias: los artistas emergentes aprenden de bandas consolidadas; y a estas, a su vez, se nutren de la ‘nueva sangre’.

“Es una forma de crear comunidad. En los ‘jam’ he conocido muchos artistas que no había visto en mi vida y empezamos a seguirnos en Instagram y a planificar futuros proyectos”, cuenta Jack Paul, guitarrista y vocalista de la agrupación Callejón Zaruma.

'Dependencia', de Telémaco, un producto de Atrako Records



A fines de 2025, la agrupación de metal emocional Telémaco publicó Dependencia, su más reciente sencillo, que grabaron en Atrako Records, con Manuko en los controles.

“Escogimos Atrako para producir nuestro single principalmente por la visión creativa de Manuko, a quien no le da miedo decirte: ‘Repitamos la toma hasta que salga bien. Repitámosla hasta que tu visión quede plasmada’. Aparte, Manuko como productor tiene un entendimiento bastante claro de dónde colocar cada instrumento para que la canción suene completa. Manuko elevó Dependencia a otro nivel”, explica Wilson Chávez, voz y guitarra de Telémaco.

Otro aspecto que destaca es que como ellos ensayan también en Atrako, Manuko conoce de antemano el sonido que busca la banda, no solo para tratar de plasmarlo, sino potenciarlo. Eso se convierte en un plus al momento de producir allí.

Mención aparte se merece el trabajo de grabación de las baterías, quizás uno de los instrumentos más complejos de registrar en estudio. Atrako logra un buen sonido gracias a la combinación de microfonía cercana y micrófonos de ambiente y de ‘room’, para capturar las virtudes de espacio real y la profundidad.

Como indica Wilson, se aprovechan las virtudes del espacio físico, lo que hace que la batería realmente se sienta ‘gorda’ de manera orgánica, en vez de hacerla sonar así con efectos. Aspecto que marca una gran diferencia en una época plagada de plugins y de 0 y 1 al momento de hacer música (en referencia al código binario, el lenguaje fundamental del audio digital en la producción musical).

La banda guayaca de metal emocional se presentará el 8 de mayo junto a Panda Vive y Desierto Drive en Guayaquil. Telémaco

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!