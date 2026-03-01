Quito: Construcciones en Guápulo generan alarma por riesgo de deslizamientos y daños

Las construcciones en el tradicional barrio de Guápulo no se detienen y la preocupación de sus moradores crece. Desde hace más de diez meses, una nueva edificación levantada en plena ladera encendió las alarmas de la comunidad, que denuncia que los permisos otorgados por el Municipio de Quito estarían vulnerando ordenanzas urbanísticas y poniendo en riesgo el patrimonio, el ambiente y la tranquilidad del sector.

Laderas de Guápulo: impacto de nuevas construcciones en el barrio histórico

Para Jaime Prado, presidente del Cabildo de Guápulo, el conflicto no se limita a una sola obra. “Estas laderas fueron primero zonas de protección de quebrada, luego de protección ecológica y ahora constan como zonas de riesgo en la normativa vigente. Sin embargo, las ordenanzas se han ido modificando o interpretando de tal forma que permiten edificaciones que responden más al negocio inmobiliario que al bienestar del barrio”, señala.

Prado recuerda que Guápulo contaba con un plan especial que regulaba el desarrollo urbano del sector, pero este dejó de aplicarse. “Si ese plan estuviera vigente, este tipo de edificaciones no existirían”, asegura.

El principal temor de los vecinos son las consecuencias a corto y mediano plazo: deslizamientos, afectaciones a viviendas ubicadas en la parte baja y riesgos para quienes transitan por vías como el camino de Orellana. “Ya hubo desprendimientos de tierra y daños materiales. Hoy no ha ocurrido una tragedia, pero es solo cuestión de tiempo”, advierte.

Los moradores más antiguos viven el impacto a diario. Carolina Vásconez, vecina del sector desde hace 68 años, relata que el ruido de grúas y taladros es constante. “La construcción está prácticamente al filo de la ladera. Si eso cede, nos arrastra a todos. Ya cayó una piedra en la casa de una vecina”, denuncia. Los habitantes exigen que la obra se detenga y que se repare la zona afectada.

El conflicto no se limita a una sola obra; estas construcciones ponen en riesgo la seguridad de toda la comunidad Jaime Prado presidente del Cabildo de Guápulo

Una de las personas directamente perjudicadas es Mariana Fernández, quien asegura que hace diez meses una roca de gran tamaño cayó sobre su vivienda. Cuenta que en 2008 logró que se paralizaran dos edificios en esa misma zona por tratarse de un área de alto riesgo, pero pese a esos antecedentes ahora se levanta una nueva construcción en la ladera.

“Para edificar empezaron a mover grandes cantidades de tierra y, con las lluvias, se produjeron desprendimientos. Así fue como una roca terminó impactando mi casa”, relata. Fernández afirma que no ha recibido apoyo municipal y teme nuevos deslizamientos que podrían afectar a los moradores que viven más abajo, en el camino de Orellana.

Afectación. Una roca destruyó parte del techo de la vivienda de Mariana Fernández en Guápulo hace 10 meses. Karina Defas

Para Manuela González, otra vecina del barrio, el problema no es el desarrollo, sino la manera en que se lo impulsa. “No nos oponemos al progreso, pero lo queremos ordenado, seguro y respetuoso con quienes ya vivimos aquí. Estas construcciones sientan precedentes peligrosos”, señala. Añade que incluso las edificaciones suspendidas generan nuevos riesgos, como inseguridad, ocupaciones informales y estructuras inconclusas que agravan la inestabilidad del suelo.

Municipio de Quito revisa permisos tras denuncias de riesgo en Guápulo

Desde la Administración Zonal Manuela Sáenz del Municipio indicó a Diario EXPRESO que el proyecto ubicado en la calle Gonzalo Rubio Orbe fue remitido a la Agencia Metropolitana de Control, luego de que se identificara que un informe técnico podría haber omitido aspectos relacionados con los riesgos del sector.

Según la entidad, se está revisando el cumplimiento de la normativa y las condiciones de seguridad. "Esta acción se realizó debido a que el informe emitido por la Entidad Colaboradora podría haber omitido aspectos relacionados con los riesgos del sector. Por ello, la autoridad competente se encuentra revisando el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones de seguridad del proyecto", se informó desde la Administración Zonal.

Construcción. Edificación adicional genera inquietud vecinal por falta de planificación. Karina Defas

No obstante, el contexto incrementa la desconfianza vecinal. En menos de un mes, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo sancionó nuevamente al Municipio por autorizar un edificio de tres pisos en el corazón histórico de Guápulo, al determinar responsabilidad administrativa por otorgar una licencia urbanística indebida.

A esta se suma una sanción previa por reactivar permisos en zonas residenciales con prohibiciones normativas. Mientras las resoluciones avanzan lentamente, las obras continúan. Los vecinos temen que Guápulo, parte esencial del Distrito Metropolitano de Quito, pierda su entorno natural y patrimonial, reemplazando árboles y áreas verdes por estructuras de “hormigón”.

