Muy Valen: “Con el tiempo he ido aprendiendo a creer en mí”

La artista Valentina Albornoz, quien tocó en el Quito Fest 2025, nos cuenta sobre su trayectoria y lo que sera su disco debut

Muy Valen también ha formado parte de las agrupaciones Pan de Dulce y Tombó. Y durante su estancia en Bogotá armó Neurodivertrío.

A fines de noviembre de 2025, la artista guayaquileña Valentina Albornoz se presentó con su proyecto Muy Valen en el Quito Fest.

Fue seleccionada como parte del cartel tras superar la etapa de audiciones públicas, modalidad que por primera vez se implementó en este festival que a pulso ha ganado relevancia a nivel de toda Latinoamérica.

Y aunque ella ya tenía experiencia tocando en otros grandes festivales del país como música de sesión, esta fue la primera vez dando la cara con su propio proyecto y diciendo: “Esta soy yo”.

Valentina admite que dicha presentación ha reforzado una fe que a ratos flaqueaba, al punto de que se inscribió en las audiciones para el Quito Fest sin mucha expectativa.

A eso su sumó el escaso tiempo que tuvo para armar una nueva banda y ensayar sus nuevas composiciones, dado que tenía poco de haber vuelto de Bogotá, donde residió.

Pero el espaldarazo de haber sido seleccionada la ha llevado a darse cuenta de que está tomando las decisiones correctas. Junto a las personas apropiadas.

Justo ahora que se encuentra terminando lo que será su primer álbum, que contendra nueve canciones y al que planea titular ¿Quién fue que inventó el Gmail?, producido junto a su gran amigo Daniel Sorzano y que prevé lanzar a mediados de este año.

Y ojito con las referencias a bandas y artistas que nos deja durante la entrevista, ‘data’ valiosísima que siempre agradecemos los melómanos empedernidos que estamos constamente en búsqueda de nueva música. Más aún si esas recomendaciones vienen de alguien con la sensibilidad de Valentina.

"Me dio una depresión post Quito Fest"

Tocar en un evento como el Quito Fest tiene un efecto catalizador para un artista. Incluso quienes participaron en las audiciones tuvieron un gran nivel de exposición, aunque no clasificaran.

Sí. Yo conocí muchas bandas que no había oído, yendo a las audiciones como espectadora. Me parece chévere esta oportunidad de tocar en festivales grandes que se da a personas que no tienen acceso a ese nivel de exposición.

¿Con qué expectativas participó? Obviamente siempre está el deseo de clasificar.

Yo realmente no tenía muchas expectativas, creo que estaba un poco autosaboteándome. Pero también pensaba: “Si no aplico, me voy a sentir mal”. No quería el cargo de conciencia de haber procrastinado. La verdad, no creía mucho en mí.

¿Siente que haber tocado en el Quito Fest 2025 le hizo ver que está haciendo bien las cosas?

Siento que con el tiempo he ido aprendiendo a creer en mí, sobre todo tras tocar en el Quito Fest.

Valentina se encuentra trabajando junto a Daniel Sorzano, su amigo y productor, la mezcla y masterización de lo que será su ópera prima, 'Quién fue que inventó el Gmail'. Julián Franco

Además usted tenía pocos meses de haber vuelto a Ecuador tras vivir en Colombia un tiempo.

Sí, vine para acá a armar una banda nueva de cero. Tuve que enseñarles mis nuevas canciones y ensayamos como tres días antes de la audición, todo muy rápido.

Pese a la presión, usted ya tenía experiencia en grandes escenarios.

Con La Máquina Camaleón hemos estado en varios festivales. También en el Stereo Picnic (Bogotá) con Lolabúm. Pero como música contratada. En el Quito Fest fue mi primera vez frente a mucha gente siendo yo de verdad. Había un mayor rigor.

Puede llegar a ser abrumador.

Algo que agradezco de mí es que nunca siento nervios. Estaba más bien emocionada. Los nervios vienen cuando me bajo del escenario. Me dio como una depresión post Quito Fest. En el escenario me sentí como en un ensayo con público. Había una chica que tenía un cartel de Muy Valen. Me sentí demasiado en casa, muy querida.

Hubo quienes criticaron la modalidad de las audiciones.

Cuestionaban que por qué ahora hacen audiciones para que toque gente a la que ni siquiera conocen en su casa. Pero eso no me daba miedo, más bien decía: “Qué chévere que gente que tiene este rechazo decida venir, pueda escucharme y tal vez cambiar de opinión o no”.

¿Con qué músicos se presentó en el Quito Fest?

La guitarra la tocó Daniel Sorzano, de Le Petit Bâtards, quien tiene también su proyecto Amantina; el teclado, Rafaela Valarezo, de Pinxame y La Ravia se Apodera de Mí; el bajo, Rodrigo Capello, de La Máquina Camaleón; la batería, Sebastián Jaramillo, que tocó en Tripulación de Osos. Todos amigos.

¿Considera un valor agregado hacer música con amigos?

Totalmente. Además invité a mi amiga Jabiera Guerra a cantar; como sonidista me ayudó Sebastián Avilés; y en los visuales, Alejandra Vintimilla.

Las enseñanzas de Bogotá

¿De qué manera el tiempo que vivió en Bogotá influyó en usted como persona y, por lo tanto, como artista?

Siento que Colombia me cambió un poco la manera de ver la música, porque antes era muy perfeccionista; como que si no podía lograr que salga perfecto, prefería no hacer nada. Aprendí que es importante hacer las cosas bien, pero no hay que martirizarse. Ahora me encanta ser un poco más suelta con lo que escribo y produzco. Como que es más espontáneo, más yo.

Aparte extendió su red de contactos.

Claro. En Bogotá todo tipo de disciplina artística se mueve mucho. Eso me ha gustado mucho de allá. Me gustaría que sea un poco más así en Ecuador y estoy buscando mover eso.

En Colombia tuvo el proyecto Neurodivertrío.

Sí. No me atrevería a ponerle ese nombre a una banda que tenga en Ecuador, porque es con mis amigos de Bogotá. Ojalá pueda volver en algún momento para tocar con ellos otra vez.

Se viene su primer álbum

Muy Valen prevé lanzar este 2026 lo que será su primer disco, al que piensa llamar ¿Quién fue que inventó el Gmail?, en plan “un poco más popero, con elementos de electrónica, medio rockerito”, nos adelanta Valentina.

“Lo hemos trabajado de la mano de Daniel Sorzano, mi productor, quien es muy buen compositor y también letrista. Le pregunto: ‘¿Te gusta esto?, ¿te gusta que rime o que no?’. Valoro mucho su ‘feedback’ (retroalimentación). Hemos hecho un equipazo, la pasamos ‘bomba’ grabando este disco”.

Incluirá una colaboración con su amiga María José Hernández, de Colombia, “quien tiene un proyecto que se llama Borrador, que es mi banda favorita; recién está empezando, pero yo escucho todos los días su disco”.

Actualmente se encuentran en el trabajo de mezcla y masterización. Valentina tiene proyectado lanzar uno o dos tracks como sencillos en las semanas por venir, antes de que el álbum completo vea la luz, tentativamente a mediados de este año.

