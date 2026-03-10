Cartas de lectores | ¿Quién organiza a la delincuencia organizada?

Las permisivas leyes electorales de Montecristi (2007) son coartada de impunidad crónica. Es el ‘revolucionario’ sistema del Foro de Sao Paulo para que la democracia se autodestruya, permitiendo la cubanización totalitaria. El laboratorio es la Venezuela ‘bolivariana’. Fidel le dijo a Playboy: ‘La democracia occidental se suicidará”. Su trampa autodestructiva de la política libre funciona así: los pillos se candidatizan. Pese a su prontuario, quedan ‘democráticamente’ vacunados contra la ley. Normas plagadas de vacíos legales permiten al mismo Foro de Sao Paulo coordinar dinero lavado para sus campañas multimillonarias. Y con un padrón ‘partido’ en micropartidos los delincuentes son elegidos sin mayoría democrática.

En las seccionales de febrero 2027, reelegiremos ‘en piloto automático’ a corruptas autoridades seccionales con minorías del 20 % (sin legitimidad ni gobernabilidad) por el voto duro de la mafia política correísta (33 %). La autoridad electoral se convirtió en poder fáctico impune en Montecristi. ¿Hasta cuándo reina la inefable Sra. Atamaint, que ya pasó por tres gobiernos, camino al cuarto? ¿Es ella inamovible en su trono plenipotenciario del CNE? Inútil que las heroicas fuerzas públicas amputen los incontables tentáculos del crimen. Hay que decapitar de un tajo a la hidra política que ‘organiza a la delincuencia organizada’.

Paul Tapia Goya