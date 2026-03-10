Acorde a la carta de lectores publicada en Expreso el 12 de febrero de 2026, redactada por el Sr. Patricio Reyes Tipán sobre la necesidad de cubiertas en colegios y escuelas para prevenir la insolación en los educandos, expreso que, además de esta necesidad, las alcaldías, junto al sector público y privado, deberían impulsar la implantación de cubiertas solares en escuelas y colegios fiscales y particulares, así como en hospitales, centros comerciales, hospicios, gasolineras y otras edificaciones públicas. Se puede acoger el ejemplo de almacenes TIA, que en junio de 2023 inauguró su planta fotovoltaica en su Centro Regional de Distribución en Calacalí–Quito, aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demostrando que es posible avanzar hacia una sociedad autosostenible. Esta instalación genera 1.687 MWh anuales mediante 5.000 m² de paneles solares en la cubierta logística, sustituyendo el consumo eléctrico de sus operaciones. El plan de cubiertas solares también antecede a iniciativas como el proyecto Kia Parks, alianza entre municipios como Manta y Cuenca con Kia Ecuador bajo el lema Adopta un parque, que permitió mejorar parques con pérgolas solares y puntos de carga para vehículos eléctricos en 2023. Estas estrategias entre alcaldías, gobierno y empresas pueden forjar una sociedad ecuatoriana con una nueva visión constructiva: embellecer cubiertas de edificaciones comerciales y públicas mientras se genera energía renovable, fortaleciendo la electrificación social y creando empleo para avanzar hacia un Ecuador sostenible. En este contexto, sugiero al gerente general regional de Kia Ecuador socializar el rescate y transformación de automotores retenidos en patios de la Comisión de Tránsito y agencias del país en vehículos eléctricos ensamblados en Ecuador, promoviendo intercambio y capacitación de obreros y técnicos.

Las alcaldías, prefecturas y gobernaciones mediante estas alianzas pueden mejorar la generación y distribución de electricidad con energía solar fotovoltaica, superando limitaciones históricas de las empresas eléctricas ecuatorianas. Apelo también a la conciencia del gremio de ingenieros eléctricos del Ecuador y a los directivos de las empresas mencionadas para promover la renovación y distribución de la electrificación social ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano lo agradecerá. Es justo y democrático para el beneficio de los pueblos.

Alfredo González V.