FatKingBulla: “En Miami, hasta los gringos hablan mal el español”

La banda de rock latino lanza el video de su tema No creo en amor, cuya dirección estuvo a cargo de Chayo Saldarriaga

Guiiie Chumpitaz (voces y guitarra) y Antonio ‘Bulla’ Leiva (voces) durante las sesiones de grabación del nuevo video de FatKingBulla, 'No creo en amor'.

Cuando un estilo musical viaja de una región a otra, generalmente se alimenta de los ritmos propios del lugar que lo acoge. Por ejemplo el rock, de origen anglosajón, al llegar a América Latina se fusionó con sonidos tropicales, andinos, amazónicos, etc.

En el caso de Perú, el rock debió convivir con la cumbia, vals peruano o sonidos afrocaribeños. Esa es justamente la herencia de la que se siente orgullosa la agrupación FatKingBulla, fundada por músicos peruanos radicados en Miami.

Su música es un compendio de rock clásico, rhythm and blues, música tropical, funk y hasta reggae.

Ellos estrenaron el 6 de febrero de este año su nuevo videoclip, del tema No creo en amor, con una estética minimalista en blanco y negro, grabado en Perú a cargo del fotografo y videógrafo limeño Chayo Saldarriaga, referente de su país.

Este lanzamiento también marca el retorno a FatKingBulla de Guiiie Chumpitaz para asumir la guitarra y contribuir con su voz, con lo cual vuelve a reunirse la alineación de la etapa inicial, aportando una carga emocional que conecta el pasado con su presente creativo.

En lo musical, No creo en amor cuenta con el trabajo de Francisco Murias, productor musical peruano muy reconocido, varias veces nominado al Premio Grammy, cuya participación fue determinante para consolidar el sonido de esta nueva etapa artística.

Conversamos con Guiiie y con el cantante José Antonio “Bulla” Leiva, quienes nos contaron sobre la actualidad de la banda y su experiencia en Miami, ciudad a la que podemos considerar la meca de Latinoamérica en Estados Unidos.

"Miami es la capital de Iberoamérica"

Ustedes, a pesar de que se definen de manera general como rock, no tienen miedo de experimentar con otros estilos fuera del género, incluso la música tropical.

Bulla: Antes en Perú teníamos eso de que si tú eras rockero, no te podía gustar nada más: ni la salsa, ni la cumbia...

Guiiie: Claro, había una bronca...

B: Pero mira, por ejemplo, a estas alturas a mí me encanta la salsa, y FatKingBulla tiene muchísima salsa incorporada dentro del rock que tenemos nosotros. Así que esa fusión es lo que nos define.

G: Nosotros, como banda, venimos de lugares distintos y siempre hemos tenido esa idiosincrasia de ser una mezcla de todo. Nos hemos encontrado, musicalmente hablando, en Miami...

Donde la población latina es enorme.

G: Miami para muchos es la meca de Latinoamérica. Es una mezcla cultural buenísima. Tú hablabas de la música tropical, y es imposible decir no a esos ritmos que te hacen mover los hombros.

B: En nuestro primer álbum (homónimo) en 2007, teníamos partes rapeadas en inglés, algo que todavía no se hacía en ese momento, era muy nuevo.

Justamente, esa es una característica de su música también, jugar un poco con los dos idiomas. Tienen canciones en inglés como The kiss, Why Don't You o Good To You. Me parece chévere porque además se escucha muy natural.

G: Claro, la verdad es que llegamos a Miami bien jóvenes, y el idioma, así como la buena música, se nos ha pegado. A veces la canción te pide ser cantada en inglés.

B: Pero no es un inglés estadounidese tampoco. Es un inglés de rockero peruano, limeño. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que suene en inglés. Total, acá se habla un inglés muy diferente a todos los demás. En Miami, hasta los gringos hablan mal el inglés.

G: De los más de 20 años que al menos yo he estado aquí en Miami, si te digo que he conocido 10 personas nacidas aquí, tal vez es mucho. Miami es la capital de Iberoamérica. Miami está hecha de inmigrantes. Aquí, los cubanos son los dueños de la ciudad.

Hace unos meses conversamos con Fernando García (Garzo), de la banda peruana Plug Plug. Él vive en San Francisco, Estados Unidos, y nos decía que allá los estadounidenses aman el español, el sonido de la ‘r’ fuerte. A pesar de lo que se lee sobre discriminación contra los latinos allá.

G: En Miami nunca hemos tenido problemas que, por ejemplo, nos digan "aquí no pueden tocar" o cosas por el estilo. Nada de eso.

Sobre la grabación del videoclip

¿Por qué eligieron a Chayo Saldarriaga para que trabaje el video de No creo en amor?

G: A Chayo lo conocemos desde hace muchísimos años. Es un gran fotógrafo en Lima, una persona muy conocida, tal vez uno de los más emblemáticos de la fotografía de mi país. Tiene mucho talento. Y ese ojo para la fotografía lo puede plasmar en el ámbito de los videos.

Es interesante el formato de su videoclip.

Lo hicimos en un formato 9-16 (vertical), considerando que la gente goza los videos ahora más que nada en los teléfonos. Entonces en vez de hacerlo en 16-9 (horizontal), que es el formato de YouTube, lo hicimos al revés, a modo 'story'.

Ustedes han destacado muchísimo el trabajo de Chayo, quien aportó con su ingenio y su magia para lograr el resultado que obtuvieron en el video.

G: Nosotros podemos pasar mucho tiempo pensando y dándole vueltas a nuestras ideas, pero ya en el momento de la grabación, nos dejamos guiar de buena manera, nos quedamos en manos de la producción.

B: Es un tremendo talento Chayo, en el sentido de que te puede dirigir muy, muy sutilmente a que logres cosas que uno ni percibe. Una cosa fantástica.

G: Es divertido, pero también te enseña mucho a confiar. Porque a veces tú dices "siento que no me estoy viendo bien" o "siento que estoy haciendo algo mal". Pero tienes que confiar en que la otra persona lo está viendo desde el mejor ángulo y tiene mejor criterio. Como diciendo: "Bueno, nosotros ponemos la música, tú Chayo pones la parte visual".

