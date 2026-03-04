Barcelona vs Botafogo: resultado, goles y resumen del partido por Copa Libertadores

El Ídolo del Astillero empató 1-1 con Botafogo en el partido de ida de la fase 3 del repechaje de la Libertadores 2026

Con Darío Benedetto y Jhonny Quiñónez a la cabeza, Barcelona empató 1-1 ante Botafogo en la ida de la fase 3 del repechaje de la Copa Libertadores y dejó abierta la serie rumbo a la fase de grupos. El Ídolo presionó desde en el arranque, pero no logró sostener la intensidad y deberá definir la clasificación en Brasil.

El equipo dirigido por el técnico César Farías mostró dos caras: una inicial, intensa y dominante; y otra en el complemento, donde cedió terreno y permitió la reacción del conjunto brasileño.

Desde el pitazo inicial, Barcelona impuso condiciones con una presión constante en campo rival. Benedetto exhibió esa versión activa que lo llevó a compartir plantel con Lionel Messi en la selección de Argentina: movilidad, desmarques a la espalda de los centrales y lucha permanente con los centrales.

Su influencia fue determinante para abrir espacios. Gracias a sus movimientos, Héctor Villalba, Tomás Martínez y Joao Rojas encontraron líneas de pase y mayor libertad para asociarse en tres cuartos de cancha.

Barcelona abrió el marcador

El dominio se tradujo en el marcador al minuto 23. Tras un error en el rechazo del arquero Léo Linck, Bryan Carabalí devolvió el balón al área y Villalba apareció sin marca, beneficiado por el arrastre de Benedetto que sacó a Bastos de la zona de definición.

El trabajo táctico también tuvo como protagonista a Quiñónez. El volante presionó con intensidad a Danilo Oliveira y Newton Araújo, cortando circuitos y evitando la conexión con Matheus Martins.

La consigna táctica de Farías era clara y se cumplía. En la pausa de rehidratación, el venezolano pidió mantener la presión en campo rival y sostener las referencias individuales. El plan se ejecutó con disciplina y convicción.

Mala segunda parte y empate del Botafogo

La segunda mitad mostró otra dinámica. Barcelona perdió metros y permitió que Botafogo monopolizara la posesión con circulación paciente en el mediocampo.

La amonestación de Quiñónez limitó su agresividad en la marca y la salida de Benedetto debilitó el peso ofensivo. Replegado y sin la misma intensidad, el Ídolo cedió el control del partido.

Al minuto 66 llegó el empate brasileño, golpe que dejó un sabor amargo en casa pese al esfuerzo defensivo, donde Alex Rangel destacó en los despejes.

La serie se definirá en el estadio Estadio Nilton Santos, escenario donde Barcelona ya supo ganar 2-0 en la Libertadores 2017. Con la llave abierta, el Ídolo del Astillero buscará mantener la intensidad para sellar su boleto a la fase de grupos.

