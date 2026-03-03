¿Quién es Salomón Fadul? Exasambleísta de El Oro detenido en Operación Costa

El exasambleísta Salomón Fadul es uno de los 13 aprehendidos durante el operativo ejecutado en tres provincias del país.

El nombre de Salomón Fadul, exasambleísta por la provincia de El Oro y exconcejal de Machala por el Partido Social Cristiano (PSC), figura entre las 13 personas aprehendidas durante un operativo ejecutado la madrugada del martes 3 de marzo en al menos tres provincias del país.

El procedimiento, coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, incluyó allanamientos simultáneos en El Oro y Guayas. Fadul fue detenido en una urbanización del este de Machala, donde agentes especializados intervinieron un inmueble como parte de las investigaciones.

Los aprehendidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta Guayaquil, donde permanecen a órdenes de la autoridad judicial.

Trayectoria política y perfil profesional

De profesión economista, Salomón Fadul inició su carrera política como concejal del cantón Machala. Durante su paso por el Concejo Cantonal solicitó licencia en varias ocasiones por motivos de salud, siendo reemplazado temporalmente por su alterna.

Posteriormente fue electo asambleísta por la provincia de El Oro. Registros oficiales del Parlamento señalan su participación en sesiones legislativas durante el período 2012.

En el ámbito local es reconocido como una figura con trayectoria política tanto en la administración municipal como en la Asamblea Nacional. Tras dejar la vida pública, se dedicaba a actividades vinculadas al sector bananero.

Investigación por presuntos nexos delictivos

De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes policiales, la detención estaría relacionada con una investigación por presunta delincuencia organizada.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la intervención apunta a una estructura vinculada al narcotráfico internacional, que tendría presuntos nexos con una organización asociada a la mafia albanesa.

En las próximas horas se prevé la instalación de la audiencia de formulación de cargos, donde un juez determinará la situación jurídica de los detenidos. Hasta entonces, rige el principio de presunción de inocencia.

