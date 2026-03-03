Inició construcción del Capital Shopping: un hito urbano y económico en Portoviejo

La construcción generará 2.500 empleos, mientras se proyecta que en funcionamiento se generarán 3000 plazas

El Capital Shopping, el mall más grande de Manabí, inició su construcción en Portoviejo

El lunes 2 de marzo de 2026 inició oficialmente la construcción de Capital Shopping, el centro comercial más grande de Manabí, una megaobra que supera los 100 millones de dólares en inversión y que proyecta generar más de 3.000 empleos entre su fase de construcción y operación.

El proyecto se levanta en el parque de negocios Villanueva y abarcará más de 120.000 metros cuadrados de construcción distribuidos en tres niveles, sobre un área de cuatro hectáreas. Contará con 180 locales comerciales, ocho salas de cine de última generación y un parqueadero subterráneo con capacidad para más de mil vehículos.

La primera piedra fue colocada el pasado 13 de diciembre y la fase constructiva tendrá una duración aproximada de dos años, periodo en el que se prevé la generación de alrededor de 2.000 empleos directos y unos 2.500 entre directos e indirectos. En su etapa operativa, el complejo proyecta crear cerca de 3.000 plazas de trabajo adicionales.

RELACIONADAS Manta tendrá siete vuelos semanales a Panamá con Copa Airlines desde marzo de 2026

Megaobra que transformará la economía de Portoviejo

El alcalde Javier Pincay participó del inicio oficial de los trabajos junto a la empresa encargada de la obra. Durante el acto se ratificó el compromiso de que el 95 % de la mano de obra sea portovejense, fortaleciendo así la economía local desde la etapa inicial del proyecto.

Javier Pincay, alcalde de Portoviejo y representantes de la obra, participaron de la jornada inicial de los trabajos CORTESÍA

El burgomaestre destacó que Portoviejo mantiene sus puertas abiertas a los inversionistas y brinda el respaldo necesario para convertirlos en aliados estratégicos del crecimiento urbano. “Seguimos construyendo una ciudad moderna y competitiva”, enfatizó.

Capital Shopping es impulsado por los grupos El Condado y Corporación Favorita, consolidándose como una de las obras más trascendentales en la historia reciente de la capital manabita. Entre las marcas que tendrán presencia están Megamaxi, RM, Marathon, Etafashion, Campero, Todo Hogar, Juguetón y Game Town.

Estos son los productos a los cuales Colombia pretende establecer el 50 % de arancel Leer más

Por su parte, Marcel Scholem, director de Portoshops, destacó que este proyecto representa futuro, progreso y la confianza en el enorme potencial de una tierra trabajadora, resiliente y llena de oportunidades. Aseguró que será un centro comercial de talla mundial.

Como dato adicional, el material asfáltico retirado en Villanueva está siendo recuperado por el Municipio mediante fresado para su reutilización en el mejoramiento de calles de la ciudad, optimizando recursos y fortaleciendo la infraestructura vial.

La obra del mall más grande de Manabí se levanta en el parque Villanueva CORTESÍA

Más que un centro comercial, Capital Shopping consolida a Portoviejo como un polo estratégico de inversión en la región, dinamizando la economía, fortaleciendo el ornato urbano y proyectando una ciudad moderna y competitiva.

Accede a todo el contenido exclusivo de Expreso sin límites ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!