Decimocuarto sueldo 2026: ¿Cómo calcular el pago de marzo sin errores?

El tiempo se acorta para las empresas de la Costa y Galápagos. Hasta el 15 de marzo tienen plazo para cancelar el décimo cuarto sueldo a los trabajadores bajo relación de dependencia que residen y laboran en estas regiones. Aunque se trata de un beneficio que se repite año año, aún existen dudas sobre cómo calcularlo.

El punto de partida: el Salario Básico

El décimo cuarto sueldo se calcula sobre el Salario Básico Unificado (SBU), fijado en 482 dólares para 2026. No importa si el trabajador gana más que el básico: el beneficio se ancla en ese valor. Eso sí, el monto no será igual para todos. El pago es proporcional al tiempo trabajado desde el último corte (marzo del año anterior en el caso de Costa y Galápagos).

Pero, ¿Cómo calcularlo? El cálculo es directo: SBU ÷ 12 × meses trabajados. En números esto es 482 ÷ 12 es igual a $ 40,16 por cada mes laborado. Es decir, si trabajó los 12 meses completos, recibirá el valor íntegro: 482 dólares.

No obstante, si trabajó, por ejemplo, seis meses, el cálculo sería: 40,16 × 6, lo que significa que el valor a recibir es 240,96 dólares.

El Ministerio de Trabajo crea calculadora

Para quienes prefieren validar el monto antes de reclamar, el Ministerio de Trabajo mantiene habilitada una calculadora en línea que permite estimar el valor exacto según el tiempo laborado.

¿Quiénes lo reciben?

Todos los trabajadores en relación de dependencia, sin distinción de cargo, salario o cargas familiares. De ahí su nombre popular: bono escolar, porque coincide con el inicio del ciclo lectivo.

En la Costa y Galápagos, el pago se realiza en marzo, días antes de que las clases arranquen en abril. En la Sierra y Amazonía, en cambio, se cancela en agosto, previo al inicio del año escolar en septiembre.

Calendario 2026

Costa y Galápagos: pago hasta el 15 de marzo.

Sierra y Amazonía: pago hasta el 15 de agosto.

Algunos trabajadores optan por recibir el décimo cuarto de manera prorrateada durante el año. En ese caso, no habrá un depósito de 482 dólares en marzo o agosto. En lugar de eso, cada mes se paga una fracción proporcional que, sumada al final del período, equivale al total del beneficio.

En tiempos de presupuestos ajustados, saber calcular bien este ingreso no es un detalle menor. Es un derecho laboral claro, con fórmula simple y fecha límite definida.

