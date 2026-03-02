Emprendedores de Quito pueden acceder hasta $ 40.000 de capital semilla

La convocatoria 2026 está abierta tanto para personas naturales como jurídicas

Imagen referencial. La convocatoria para emprededores estará abierta hasta el 7 de abril de 2026..

Los emprendedores de Quito pueden postular para acceder a capital semilla de hasta $ 40.000 a través de la nueva convocatoria del programa FonQuito 2026, impulsado por la Corporación de Promoción Económica ConQuito.

Te invitamos a leer: Tasa de basura tendrá ajustes para grandes consumidores, dice Pabel Muñoz

La iniciativa está dirigida a proyectos con potencial dinámico o emprendimientos que ya se encuentren en el mercado y busquen fortalecerse.

Sigue cerrada la antigua vía a Nayón: estas son las rutas alternas Leer más

El objetivo es seleccionar propuestas que integren tecnologías emergentes, tendencias globales y objetivos de desarrollo sostenible en cinco categorías estratégicas: Biofuturo, Economía Circular, Salud y biofarmacéutica, Servicios tecnológicos digitales y Turismo inteligente.

La convocatoria 2026 está abierta tanto para personas naturales como jurídicas. En la etapa de Puesta en Marcha (fase inicial en la que se consolida el producto mínimo viable para convertirlo en un bien o servicio comercializable) podrán postular personas naturales y jurídicas.

En este segmento, las personas naturales podrán recibir entre $ 10.000 y $ 15.000, mientras que las personas jurídicas accederán a montos de entre $ 10.000 y $ 25.000.

Por su parte, la etapa de Consolidación está dirigida exclusivamente a personas jurídicas cuyos emprendimientos hayan superado la fase inicial y cuenten con estabilidad operativa y comercial. En estos casos, el financiamiento irá de $ 25.000 hasta $ 40.000.

Más de 200 emprendedores beneficiados

María Solís, directora técnica de ConQuito, destacó que uno de los requisitos principales es que los postulantes residan en Quito. Recordó que en la convocatoria 2024-2025 se entregaron $ 2 millones y que, durante la actual administración municipal, más de 200 emprendedores han accedido a este fondo.

Las postulaciones se realizan en este formulario y estarán abiertas hasta el 7 de abril. Los interesados podrán recibir asistencia técnica durante el proceso de aplicación y consultar los requisitos en la página oficial del programa.

RELACIONADAS 100 litros de alcohol sin registro sanitario fueron desechados en Quito

Tras la entrega de los recursos, Solis explicó que se realiza un diagnóstico del emprendimiento y se implementa un proceso formativo acorde a las necesidades de cada proyecto. También se brinda acompañamiento individual para fortalecer la gestión y garantizar el uso efectivo del capital semilla.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!