Pódcast ecuatorianos para escuchar, reír y aprender

Los pódcasts en Ecuador se han consolidado como un formato clave para informar, entretener y generar conversación. Desde el humor cotidiano hasta el análisis político, pasando por el emprendimiento y el desarrollo personal, estas producciones reflejan las inquietudes, el lenguaje y las experiencias del país en un formato cercano y accesible.

Esta es una lista de cinco podcasts ecuatorianos para escuchar, reír y aprender.

Darán Viendo

Darán viendo es un pódcast lleno de humor quiteño. Y ahora suma un nuevo hito a su recorrido con su primera gira en Estados Unidos, luego de su gira por Ecuador. El programa es conducido por los comediantes Majo Reina y Mateo Balseca, llevará su show de stand up y el segmento de chismecito en vivo a escenarios de Nueva York y Nueva Jersey a inicios de abril.

Las funciones se realizarán el 3 y 4 de abril, en The Vault NYC y Mamazzita NJ, respectivamente. Cada presentación tendrá un formato en vivo con historias aportadas por el público, lo que hace que cada función sea distinta. La venta de entradas se gestiona a través de sus plataformas digitales.

Un show de Cache-T

Aquí se forma una dupla de más conocida por el público ecuatoriano. Álex Plúas y Sofía Caiche demostraron, hace más de 20 años, que tienen buena química para el humor cuando participaron en la serie Mi recinto. Pero ahora, desde su propio proyecto audiovisual, Un show de Cachete, se suman al mundo del entrenimiento sacando los mejores secretos de los personajes más polémicos del espectáculo nacional.

De shunsho a crack

De Shunsho a Crack es un podcast conducido por el cuencano Nicolás Muñoz, enfocado en el aprendizaje personal y la mejora continua desde una mirada emprendedora. El proyecto parte de la idea de que todas las personas son “shunshas” en algún aspecto de su vida y que el crecimiento se construye a partir del aprendizaje constante.

Cada episodio reúne consejos de emprendedores y herramientas prácticas aplicables al día a día, con reflexiones sobre hábitos, trabajo personal y desarrollo de habilidades. El podcast se plantea como un espacio de orientación y formación para quienes buscan iniciar o fortalecer sus proyectos personales y profesionales.

Viene y va

Viene y va es el podcast conducido por la periodista y creadora de contenido Dani G. Schulz. El espacio se centra en conversaciones sobre comunicación, creatividad, redes sociales y desarrollo profesional, a partir de la experiencia personal de su conductora en el ecosistema digital.

A través de reflexiones, entrevistas y episodios narrativos, Va y Viene aborda temas como el crecimiento de audiencias, la construcción de marcas personales y los procesos de reinvención laboral. El podcast se ha consolidado como una plataforma de divulgación y aprendizaje para quienes buscan entender el impacto de lo digital desde una mirada periodística y formativa.

Politizados

Politizados es un pódcast de actualidad y análisis político producido por Diario EXPRESO y conducido por los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares. El programaofrece reflexiones sobre aquellos temas que marcan la agenda nacional, desde hechos políticos hasta tendencias en redes sociales y temas de interés general.

Cada episodio propone un espacio de debate sobre la coyuntura del país y cuestiones relevantes tanto en Ecuador como a nivel internacional, con el objetivo de generar reflexión y análisis entre su audiencia. El pódcast está disponible en plataformas como Spotify, YouTube y la web de este medio.

