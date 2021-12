Dani G. Schulz: La influencia del buen gusto

Las viejas generaciones pueden llegar a creer que Internet, las redes sociales y su contenido en las mismas son solo un hobby y una pérdida de tiempo. Sin embargo, la venezolana Dani G. Schulz ha encontrado allí su pasión y una carrera.

Dueña de un importante discurso y de una personalidad magnética, la periodista de profesión es ahora una estratega digital que buscar formar a las personas, en especial a las mujeres, a manejar sus redes para comunicar y persuadir a sus posibles clientes. Es una coach digital llena de buen gusto para vestir, mucha energía y un par de bloopers.

Dani no se muestra perfecta, se muestra real. O lo que las redes permiten. Siempre hay algún filtro que da alguna ‘ayudadita’.

Actualmente vive en Quito, pero los viajes de trabajo siempre están a la orden del día. El último, posterior a esta entrevista, fue a Miami, Estados Unidos, para un evento de Chanel No. 5. Su impacto como influencer de moda, su hobby, se mezcla con la forma dinámica con la que enseña el manejo profesional de las diferentes apps.

Amor sin barreras, el gran sueño de Ansel Elgort Leer más

En jerga digital, su vida puede ser descrita con el challenge #CulturaMixtaCheck, famoso en TikTok por mostrar a personas que tienen parientes de nacionalidades diferentes, y ella encaja perfecto. De padre español y madre chilena de origen alemán, ella es una venezolana criada en Quito desde niña. La universidad la estudió en Nueva Orleans, Estados Unidos, y su máster en Madrid, España. También vivió en Panamá, donde desarrolló su talento en la televisión de ese país. “Yo creo que de esto nace mi desapego a los lugares. No tengo miedo de mudarme. Nunca me he sentido muy atada a un sitio, pero cuando me preguntan de dónde soy yo digo que de Ecuador. Mi familia tiene base aquí. Los amigos con los que crecí son de aquí y a Venezuela no he vuelto en mucho tiempo”, explica.

Aunque en sus plataformas hay mucha moda, en la comunicación se inició con el periodismo deportivo. Durante los años de universidad reportó para un canal de Nueva Orleans. Allí aprendió sobre fútbol americano y baloncesto, lo que la enamoró de esta fuente. Años más tarde, en Miami, hizo lo suyo en un canal de televisión más pequeño, donde conoció el ‘teje y maneje’ de este oficio.

Stefania Macchiavello: "Siempre he sido una chica sostenible" Leer más

El estilo de Dani es uno de los atractivos para su sólida base de seguidores. Daniel Cornejo // Cortesía

Ya en el máster de Comunicación migró a Madrid y fue parte de Marca, un medio deportivo. “Allí no encontraba mucho mi lugar y era muy orientado al público masculino. Muy rudo todo. Los españoles son muy nacionalistas y yo no hablaba como ellos, era mujer y además, por ser rubia y ojos azules, asumían que era tonta”. Pero ella supo cómo sobresalir. “Aprendí mucho. Mis compañeros eran muy buenos escribiendo, conocían todos los datos, pero no manejaban la parte digital y emprendí una sección en video”. Así fue como creó Top Marca en 2016, un segmento con el resumen de las noticias diarias. Para Dani era importante llegar a más público que no tenía el tiempo de leer un artículo completo.

Comenzó a ganar seguidores y a usar sus perfiles como una ventana para conectar con personas. Luego llegó a Centroamérica. Aunque tuvo un paso fugaz en la televisión abierta panameña, también ligada al deporte, no le gustó. “Era lo mejor que podía hacer en ‘tele’, pero quizá un público tan amplio y general no es lo mío”. El machismo en este mundo fue parte del proceso, pero ella prefiere pensar que el trabajo habla más allá del género de las personas. Esta experiencia la desencantó de la pantalla chica. Sin embargo, el comunicar lo lleva a flor de piel.

“Se necesita tener criterio e inspiración para poder comunicarte en redes sociales. Es un nuevo arte porque te expresas con él. Por eso el ‘feed’ perfecto existe, y es el que te gusta a ti”. Dani G. Schulz

Redescubriendo su esencia

Aunque el deporte sigue siendo una de sus pasiones, tuvo que empezar desde cero y redefinir su esencia para tener un nuevo proyecto. Se alejó de la televisión panameña luego de vivir una situación de acoso sexual laboral y renunció. “Se cruzaron muchos límites. Hablé con mi jefa y ella no me defendió”, cuenta como antesala a lo que la llevó a hacer el proyecto que ahora la tiene llena de ilusión.

La mitad del 2019 fue difícil, comenta. Pero la búsqueda de empleo decidió hacerla desde sus redes. Ya tenía un público, que también fue depurando. “Se me fue gente cuando empecé a hablar más de moda y las cosas que hago ahora. Y yo lo celebraba, porque me dejaban de seguir algunas personas que estaban más por mi físico. Por eso me quedo con mis chicas y los gais. A ellos les hablo”, dice entre risas.

Acepta que la palabra influencer está manchada. Pero ella se siente orgullosa de que, durante dos años, ha ejercido la influencia correcta sobre alumnos y seguidores. Ahí está la diferencia.

Cut-out, abertura a la vista Leer más

Dani G. Schulz desde el balcón de Casa Gangotena en Quito. Daniel Cornejo // Cortesía

En pocas palabras

- Un sueño: Ser la modelo principal en un video de reguetón top.

- Un miedo: Perder a alguien que amo.

- Una meta: Tener una fundación.

- Una decepción: El amor.

- Una canción: Mejor mi playlist ‘Getting loser’.

- Una película: ‘Almost famous’.

- Una red social: TikTok.

- Un crush famoso: Bad Bunny.

- Una influencer: Emma Chamberlain.

- Una persona: Mi mamá.

- Una ciudad: Madrid.

Dani es una de las defensoras de los básicos. Invertir en una buena prenda de este estilo facilita la creación de estupendos outfits. Daniel Cornejo // Cortesía

Sus imperdibles

- Prenda favorita: Mis zapatos clásicos de Chanel.

- Lo que nunca usaría: El cinturón de Gucci.

- Estilo que adoptaría: Uno muy colorido.

- Sandalias, tacones o snikers: Snickers.

- Trend que sale: Logomanía.

- Perfume favorito: La Vie Est Belle de Lancôme.

- Accesorio favorito: Anillos.

- No sale de casa sin: Mi bronceador.

Buscar asesoría o fallar en el intento Leer más

Dani luce un vestido de Cult Gaia de su guardarropa. Daniel Cornejo // Cortesía

CRÉDITOS.

Fotos: Cortesía de Daniel Cornejo (Instagram: @danielcornejob).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Ale Pineda (Instagram: @apinedamua). Asistente: Rafael Barrios Berti. Locación: Casa Gangotena (Instagram: @casagangotena).