Xavier Ramos: ¿Qué objetos se llevaron de la casa del periodista asesinado?

Los restos del periodista guayaquileño fueron sepultados la tarde de este sábado 23 de agosto

El periodista Xavier Ramos fue asesinado en su vivienda, en la ciudadela La Alborada, norte de Guayaquil, el jueves 21 de agosto.

“Adiós, Xavier”. Esa fue la frase que se repitió este sábado entre familiares, amigos y colegas del periodista de El Universo, Xavier Ramos Pereira, hallado muerto la noche del pasado jueves en su domicilio, ubicado en la avenida Benjamín Carrión, en el sector La Alborada, al norte de Guayaquil.

Previo a la inhumación, sus allegados recordaron su trayectoria y resaltaron sus valores éticos y profesionales. “Siempre le puso empeño a sus notas, por más sencillas que fueran. Se levantaba temprano y se acostaba tarde para revisar la última información en las redes sociales”, comentó un colega que trabajó con él durante cerca de 20 años en el diario.

Sobre su calidad humana, otro compañero destacó: “Siempre buscó la unión en la redacción, por eso llegó a tener muchas amistades en el medio”.

Una puñalada le habría perforado el pulmón

Ramos falleció a los 43 años tras recibir cuatro puñaladas, una de las cuales le perforó un pulmón, provocando su muerte inmediata.

Su carrera comenzó en las aulas de la Universidad Católica, donde ya destacaba por su pasión por la escritura. Realizó sus primeras prácticas en El Comercio, cubriendo temas de actualidad y cultura.

En 2003 ingresó a El Universo, en la sección Gran Guayaquil, para cubrir crónica roja, seguridad y comunidad. Dos años después aceptó una propuesta de El Diario de Manabí, en Manta, en medio de una época marcada por la violencia vinculada al narcotráfico y la disputa entre los grupos Los Choneros y Los Queseros.

En 2007 fue recontratado por El Universo, pero permaneció temporalmente en Manta gracias a su experiencia previa. Tras recibir amenazas de un grupo delincuencial y ante el riesgo para su vida, el medio decidió trasladarlo nuevamente a Guayaquil.

Xavier Ramos: ¿Qué señalan las primeras investigaciones?

Según las primeras investigaciones, la muerte de Xavier se habría producido con un arma blanca. La persona que ingresó a su departamento se llevó la billetera, el celular, la laptop y, posiblemente, el objeto con el que lo habría asesinado; aunque, de acuerdo con la versión policial, en su domicilio se encontró una tijera que podría estar relacionada con el crimen.

Los restos del periodista fueron sepultados en la tarde de este sábado 23 de agosto en el cementerio Jardines de la Esperanza, donde familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós.

