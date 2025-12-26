¿Navidad como trampolín electoral? Partidos ya se perfilan para el 2027

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, en un evento por Navidad con los colores de ADN y la figura en cartón del presidente Daniel Noboa.

La solidaridad y la generosidad no fueron las únicas protagonistas de la Navidad de 2025. Algunos asambleístas aprovecharon las fiestas para, con los colores y logotipos de sus partidos, hacer proselitismo político y allanar el camino hacia una posible candidatura en las elecciones seccionales de 2027.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha definido el calendario oficial, 2026 será un año preelectoral, marcado por la definición de precandidatos de varias organizaciones políticas con miras a la renovación de juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas, prevista para 2027.

En distintos eventos, asambleístas de los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), principalmente, recorrieron barrios del país no solo para entregar víveres y juguetes, sino también para posicionar sus nombres y los colores de sus partidos entre la ciudadanía.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, justificó la ausencia del presidente Daniel Noboa, asegurando: “No vamos a sentir su ausencia porque nos tiene a los ministros”.



RC y ADN hacen proselitismo político en Navidad

Desde el correísmo, por ejemplo, en los días previos a Navidad, la asambleísta por Guayas Cristina Jácome acudió a Chongón. En el evento se exhibió una gigantografía de color celeste -tono vinculado a la RC- con su nombre. “Compartiendo y celebrando junto a las familias. Gracias nuevamente por recibirme (…)”, publicó en sus redes sociales.

El oficialismo no se quedó atrás. La asambleísta por Napo, Ana Belén Tapia, regresó a su provincia para celebrar la Navidad junto a la comunidad de Machakiyaku, vistiendo una camiseta morada con la leyenda “Yo soy ADN 7”, en referencia a su movimiento político, liderado por el presidente Daniel Noboa.

De igual forma, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la oficialista Mishel Mancheno, recorrió varios cantones de su provincia, Chimborazo -como Chambo, Alausí y Riobamba-, vistiendo una camiseta morada, color asociado a ADN, y acompañada de un inflable con la leyenda “ADN 7 Chimborazo”.

Los políticos se exponen para sondear sus perfiles

Este tipo de acciones por parte de los asambleístas no resulta una sorpresa, sostiene el analista político Giuseppe Cabrera, quien recuerda que 2026 es un año preelectoral de cara a las elecciones seccionales de 2027. “El comienzo de las primarias y el primer papeleo para la inscripción de candidaturas será desde agosto. Es decir, esto será bastante rápido”, comenta.

En ese sentido, señala que la exposición que han buscado algunos asambleístas y otros actores políticos estaría estrechamente relacionada con sus intenciones electorales. “Se podrían vincular estos mensajes, con logos y elementos promocionales, con la posibilidad de que estén buscando una candidatura bajo la bandera de sus partidos y movimientos”, explica.

De acuerdo con el estratega y docente de Comunicación, Andrés Jaramillo, este fenómeno también se explica porque la Navidad ha sido históricamente una época de precampaña electoral. “Quienes quieren ser candidatos aprovechan para posicionarse al interior de sus partidos y lograr que los incluyan en las listas, demostrando capacidad de movilización y poder económico”, señala.

Con miras a las mediciones internas que los partidos políticos realizarán para definir a sus mejores cuadros para las seccionales previstas para febrero de 2027, los aspirantes buscan que sus nombres sean reconocidos de cara a las encuestas de conocimiento que se aplican en las provincias para determinar las listas de candidatos.

Proselitismo en Navidad, una estrategia mal ejecutada

Esa intención de fondo, continúa Jaramillo, hace que las acciones de los políticos interesados no se perciban como orgánicas, sino impostadas. “Esto hace que sus actividades se enfoquen en el proselitismo, no siempre con aciertos. En la mayoría de los casos repiten libretos que, al volverse lugares comunes, pasan desapercibidos. Todos entregan caramelos, juguetes, se visten de Papá Noel y aparecen con sus familias dando mensajes navideños en redes sociales que solo ven sus propias comunidades”, apunta.

Aunque Jaramillo enfatiza que estas acciones revelan una evidente falta de estrategia -que incluso, según dice, roza lo ridículo-, el analista Cabrera señala que la época navideña se convirtió en un respiro para los políticos del oficialismo tras la reciente derrota electoral del Gobierno de Noboa.

“Por las fiestas y por Navidad, todavía no se procesa bien lo ocurrido en la consulta. No hay un tema de discusión amplio, entonces es un buen momento para introducir en el debate público ciertos nombres con miras a las próximas elecciones. Totalmente está vinculado”, concluye Cabrera.

