ADN se refuerza en territorio: "Es momento de reconciliarse con la militancia"

La nueva presidenta del movimiento oficialista arranca su gestión con reunión con los directivos provinciales

La nueva presidenta de ADN, Cynthia Gellibert, se reunió con los directores provinciales de la organización política.

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ya se perfila para las elecciones seccionales de 2027. La nueva presidenta del movimiento y secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, se reunió con los directores provinciales de la organización.

Según explicó Gellibert a través de sus redes sociales, la reunión con los directores provinciales de ADN tuvo como objetivo "definir la hoja de ruta de un movimiento", haciendo especial énfasis en la necesidad de "reconciliarse" con las bases del oficialismo.

"ADN se une, se renueva y se reconcilia con todas las bases", dice Gellibert

A través de un video publicado por Gellibert, la nueva presidenta de ADN señaló que el movimiento inicia una nueva etapa donde la militancia cumple un rol importante. "Desde hoy, ADN se une, renueva y reconcilia con todas las bases para juntos sacar adelante al Ecuador que tanto soñamos".

Gellibert también difundió el mensaje que dio a los directivos provinciales del movimiento: "No somos directores provinciales ni directores nacionales, sino que realmente somos militantes somo personas que creemos en este proyecto, que creemos en este presidente (...). Estamos para ayudarlo (...)".

ADN regresa a ver a sus militantes: "la vida del movimiento está en sus bases"

La nueva presidenta del movimiento oficialista y secretaria de la Administración Pública recalcó ser una mujer de "unión" y creyente de que la razón de ser de una organización política está en sus militantes que creen en el proyecto político.

"Creo que la vida, el sustento de un movimiento está en sus bases. Está en ese ejército de personas que creen y que han caminado con nosotros. Es el momento de reconciliarnos con ellos", acotó la dirigente del movimiento oficialista.

