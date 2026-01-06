Viceministerio del Deporte responde al cierre del departamento Médico del COE

Roberto Ibáñez destacó en el deporte local, principalmente en judo. Representó al país en esta disciplina, coronándose campeón en varios torneos olímpicos, y ahora es Viceministro del Deporte.

El Viceministerio del Deporte, comandado por Roberto Ibáñez, se pronunció ante el repentino cierre de los departamentos médico y técnico del COE (Comité Olímpico del Ecuador). Esto luego de que el COE denunciara este martes 6 de enero, mediante sus redes sociales, la falta de las asignaciones económicas que corresponden a noviembre y diciembre del 2025 de parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

RELACIONADAS COE cierra departamentos médico y técnico por falta de pagos ministeriales

Esta falta de flujo económico hizo que la institución deportiva tome la drástica medida de cerrar sus departamentos médicos y técnicos, los cuales estaban al servicio de los deportistas que participan en los diferentes certámenes del circuito olímpico y representan a Ecuador.

La respuesta del Viceministerio del Deporte

José David Jiménez, el anterior Viceministro del Deporte y Jorge Delgado, actual presidente del COE. Cortesía

En vista de la grave afectación que la decisión del COE puede traer para el deporte de alto rendimiento del país, el Viceministerio del Deporte, encabezado por Roberto Ibáñez, ofreció así mismo mediante un comunicado los servicios médicos necesarios para el buen desarrollo de los deportistas.

Dentro de este, se habla de una alianza estratégica con el Centro Médico Deportológico de Quito, los cuales se encargaran de brindar servicios de: Medicina General, Odontología, Laboratorio Clínico, Deportología, Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, Traumatología y Ortopedia, y, Fisioterapia y Rehabilitación. También se mencionó el debido proceso que deben seguir los diferentes deportistas junto a sus federaciones provinciales para solicitar dichos servicios.

Te puede interesar: Leones FC busca escribir su propia historia en la LigaPro 2026

📄COMUNICADO



Ante el cierre de los departamentos médico y técnico del COE, tomamos acciones para garantizar la atención a la comunidad deportiva.



🏥El Centro Médico Deportológico de Quito brinda atención integral y coordina servicios a nivel nacional.



🇪🇨#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/axwBGMOii7 — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) January 6, 2026

Finalmente la cartera de Estado se mostró indignada ante la grave problemática en la que se ha visto envuelto el COE. La directiva del Comité Olímpico Tricolor no ha podido ser inscrita por el Viceministerio, ya que este ultimo considera que existe "inobservancia normativa" dentro de la actual dirigencia de la institución olímpica, liderada por Jorge Delgado Panchana.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!