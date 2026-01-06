COE cierra departamentos médico y técnico por falta de pagos ministeriales

La entidad deportiva ecuatoriana declara el cierre de sus áreas por ausencia de fondos del ministerio

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) anunció el cierre de sus departamentos Médico y Técnico debido al incumplimiento en la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. La medida responde a la falta de asignaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, situación que ha generado una crisis financiera insostenible para la entidad deportiva

Estas áreas han sido fundamentales en el acompañamiento integral de los atletas ecuatorianos, especialmente en aspectos relacionados con la salud, la recuperación física y la planificación técnica. La suspensión de sus actividades representa un golpe directo al sistema de apoyo que respalda el alto rendimiento deportivo en el país.

Desde el COE también se ha señalado que, a través del Viceministerio del Deporte, el Gobierno ha expresado públicamente una postura de no reconocimiento al trabajo institucional ni al de sus directivos. Según la entidad, esta presión económica no es un hecho aislado y ya ha sido puesta en conocimiento de organismos deportivos internacionales.

Impacto en el deporte ecuatoriano

El impacto de esta decisión se proyecta más allá del ámbito administrativo. La interrupción del soporte médico y técnico afecta de manera directa la preparación de los deportistas ecuatorianos en pleno ciclo olímpico, comprometiendo los objetivos trazados rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este escenario plantea un desafío urgente para las autoridades, que deberán buscar soluciones inmediatas para restituir los fondos adeudados y evitar que la crisis se profundice. De no resolverse, las consecuencias podrían extenderse al mediano y largo plazo, afectando no solo a los atletas actuales, sino también al desarrollo del deporte olímpico ecuatoriano en su conjunto.

