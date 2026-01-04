Ecuador y su ciclo olímpico 2026: Las competencias que afrontarán los deportistas

El vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jefferson Pérez, reveló las metas que tiene la delegación tricolor

El equipo de posta (4x400), integrado por Francisco Tejeda (i), Katriel Angulo, Anderson Marquínez e Ian Pata, logró coronarse en los Bolivarianos 2025.

El año en curso será clave para que los deportistas de elite ecuatorianos se encaminen a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El respaldo de lo realizado en la primera cita del ciclo olímpico, en los Juegos Bolivarianos 2025 son la base: 176 deportistas obtuvieron 133 medallas en total. Gran precedente.

Para Jefferson Pérez Quezada, actual vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), la meta de este año “ahora es mucho más grande”, ya que el paso dado en los Bolivarianos fue importante aún cuando se pretendía llevar a 250 deportistas.

“La idea es mejorar la cantidad de resultados. Por eso, el capitán Jorge Delgado, presidente del COE, nos ha puesto una meta y algo que no voy a olvidar son sus palabras: ‘Jefferson, Ecuador nunca más sin medallas olímpicas’. Eso para mí es importantísimo”, comentó en diálogo con EXPRESO el doble medallista olímpico de marcha, tras el oro en Atlanta 1996 y plata en Pekín 2008.

El trabajo a realizar y el calendario a seguir para los deportistas

Pérez hace especial énfasis en que será vital la preparación que lleve el Team Ecuador para afrontar las citas multideportivas definidas este año, entre ellas: Los Sudamericanos de la Juventud en Panamá (del 22 de marzo al 4 de abril), los Juegos Sudamericanos en Argentina (del 12 al 26 de septiembre) y finalmente los Panamericanos, a realizarse en Perú (desde el de 16 julio al 1 de agosto de 2027).

Jefferson Pérez, exmarchista y vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

A esos se suma los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que se disputarán del 6 al 22 de febrero, donde si bien será pequeña la delegación ecuatoriana (de 2 a 3 representantes), estos son “interesantes”, debido a que el país no cuenta con estructuras especializadas para su práctica, y aún así hay clasificados, entre ellos los esquiadores Klaus Jungbluth y Sara Escobar.

Una evolución del deporte desde 2021

El exmarchista aseveró que el proceso con los actuales exponentes de la elite nacional se viene dando desde 2021. “Desde ahí se obtuvo un parteaguas de resultados”.

El cuencano destacó la capacidad de la evolución de los atletas y el surgimiento de nuevos medallistas en Ayacucho-Lima 2025. No obstante, se mostró preocupado por el estancamiento de otra disciplina.

“Muchas de nuestras estrellas no estuvieron, aún así los resultados fueron excelentes, lo que quiere decir que el país tiene una renovación en muchos deportes. En otros, claro que nos preocupa. Por ejemplo, en levantamiento de pesas, donde no sacamos un oro nos hace decir: ¿qué está pasando? Tenemos que analizar”, aseveró.

Jessica Palacios se consagró en la división 63 kg de levantamiento de pesas en los Panamericanos Junior Asunción 2025. CORTESIA

El también principal dirigente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) valoró que, aunque hubo ausencias de los reconocidos marchistas Daniel Pintado y Paula Torres (por problemas de salud), Ecuador tuvo podios con Jordy Jiménez (oro). Magaly Bonilla (bronce).

“Debo estar pegado a la objetividad como vicepresidente del COE, pero la realidad es que hoy el mejor deporte en el país es el atletismo”, dijo Pérez, quien además dejó abierta a la posibilidad a “sorpresas” en otras especialidades, no necesariamente en las tradicionales como marcha, halterofilia o judo.

La manabita Génesis Reasco, el año pasado, consiguió el oro en la categoría 76 kg del Campeonato Mundial de Lucha en Zagreb, Croacia. CORTESIA

Pugnas a solucionar este año con las Federaciones por Deporte en Ecuador

Finalmente, Jefferson Pérez, como mano derecha de Jorge Delgado, se mostró inconforme con la permanente problemática de algunas Federaciones por deporte, como es el caso de boxeo y lucha, que aún transcurren con inestabilidad dirigencial y cuyos principales afectados son los deportistas. Asimismo, criticó las “inadecuadas condiciones de las infraestructuras en el país”, lo que imposibilita un mejor desarrollo.

Dicho esto, el camino estará trazado en un 2026 donde los exponentes ecuatorianos en el ciclo olímpico deberán seguir haciendo historia.

