Noboa acusó públicamente a Cuba de haber ejercido “bastante injerencia” en actividades políticas, de disidencia y violentas dentro del país.Flickr Presidencia

Noboa acusa a Cuba de injerencia política tras el cierre de su embajada en Quito

El presidente Daniel Noboa denunció actividades irregulares de diplomáticos cubanos en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó públicamente a Cuba de haber ejercido “bastante injerencia” en actividades políticas, de disidencia y violentas dentro del país. La declaración fue realizada en una entrevista con Radio Sucre este lunes 9 de marzo, donde el mandatario aseguró que las evidencias recopiladas por su gobierno justificaron la expulsión de todo el personal diplomático cubano, incluido el embajador Basilio Gutiérrez.

“De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos”, afirmó Noboa, sin dar mayores detalles sobre los hechos específicos.

La quema de documentos y el cierre de la embajada

El mandatario relató que, tras ser notificados de la expulsión, los diplomáticos cubanos procedieron a quemar documentación en las instalaciones de la embajada en Quito. Noboa ironizó sobre el hecho al señalar que “hicieron una parrillada de papeles”, en alusión a imágenes difundidas en redes sociales que mostraban humo saliendo del recinto diplomático.

El presidente cuestionó la acción, recordando que los documentos diplomáticos cuentan con protección internacional y deben ser trasladados mediante valija diplomática. “Definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática”, añadió.

Daniel Noboa en entrevista a Radio Sucre se refiere sobre la revocatoria de la visa de Fernando Casado.

Daniel Noboa: "No necesitamos desestabilización en Ecuador" tras acción contra Casado

Reacción de La Habana: medida “injustificada” y “hostil

El Gobierno cubano respondió con dureza a la decisión de Quito. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Ecuador, calificando la medida como “arbitraria”, “injustificada”, “unilateral e inamistosa”.

La Habana sostuvo que la expulsión de su personal diplomático constituye un acto hostil que rompe con la tradición de respeto mutuo entre ambos países. En su comunicado oficial, Cuba subrayó que la decisión ecuatoriana se enmarca en un contexto de ofensiva diplomática y cerco financiero contra el régimen cubano, liderado por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, aliado cercano de Noboa.

