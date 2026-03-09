Meteorito impacta en Alemania y atraviesa el techo de una vivienda en Coblenza

El fenómeno fue observado como una bola de fuego en varios estados federados

Un meteorito cayó en el oeste de Alemania y perforó el techo de una casa en Coblenza.

La tarde del domingo 8 de marzo, un meteorito atravesó el cielo del oeste de Alemania. El fragmento más dañino impactó contra el techo de una vivienda en el distrito de Güls, en la ciudad de Coblenza. Según la policía local, el objeto celeste perforó la estructura y cayó dentro de un dormitorio, dejando un agujero del tamaño de una pelota de fútbol y dañando las baldosas del suelo.

Los residentes de la casa no resultaron heridos, ya que se encontraban en otra habitación en el momento del impacto. El portavoz policial aseguró que “ya no hay peligro” y que la zona fue acordonada para realizar inspecciones de seguridad. Bomberos y especialistas confirmaron que los fragmentos no contenían sustancias químicas ni radiactivas.

Avistamientos y relatos de testigos

El fenómeno fue descrito por numerosos testigos como una “bola de fuego luminosa” que cruzó el cielo a gran velocidad. En redes sociales circularon videos del destello, captados en distintos estados federados como Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Renania-Palatinado, Sarre y Baden-Wurtemberg.

Ingo Beller, un ciclista que pasaba frente a la casa afectada, relató a la DW: “Percibí un sonido como un silbido que vino desde arriba. Pensé que era un automóvil muy rápido. No imaginé que se trataba de un impacto sobre el techo”.

En la localidad de Kenn, Giuliano Krienen observó el objeto desde su taller y lo describió como “algo volando a una velocidad vertiginosa, cuatro veces más rápido que un avión de reacción”. Según su testimonio, escuchó una explosión minutos después del avistamiento y logró contactar con la policía poco después.

Reacción de las autoridades y confusión ciudadana

El evento generó gran confusión en la región. La policía de Maguncia informó que recibió “innumerables llamadas de todas partes” tras el avistamiento. En redes sociales surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que se tratara de restos de un cohete, hipótesis que fue descartada rápidamente por las autoridades.

La base aérea de Spangdahlem confirmó que el fenómeno no tuvo relevancia para la seguridad nacional. Mientras tanto, los bomberos de Coblenza inspeccionaron los restos del meteorito y aseguraron que no representaban ningún riesgo adicional.

El impacto en Güls no fue el único registrado. Otros fragmentos habrían caído en zonas como Hunrück y Eifel, aunque con daños menores. La cadena SWR informó que junto con los trozos de roca se encontraron arena y polvo, evidencia del proceso de desintegración del cuerpo celeste al entrar en la atmósfera.

Estos objetos suelen estar compuestos de roca, hierro o una mezcla de ambos y proceden principalmente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Muchos tienen miles de millones de años y son considerados vestigios de la formación del sistema solar.

