Eclipse lunar total: La explicación científica de la Luna de Sangre

La llamada Luna de Sangre es el nombre popular que recibe un eclipse lunar total. Ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa que normalmente ilumina al satélite natural.

Durante este proceso, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. Las longitudes de onda azules se dispersan y predominan los tonos rojizos, lo que provoca que la superficie lunar adquiera un color rojo o cobrizo.

Este efecto óptico ha sido observado durante siglos y es el que da origen al nombre popular de este fenómeno astronómico.

¿Qué significa la Luna de Sangre?

Aunque la explicación científica es clara, distintas culturas han interpretado este fenómeno de formas simbólicas.

En algunas tradiciones mesoamericanas, los mayas asociaban el eclipse lunar con conflictos entre deidades. En la cosmovisión inca, se creía que un jaguar atacaba a la Luna. En ciertos textos bíblicos, el fenómeno también fue interpretado como una señal profética.

Hoy la ciencia explica que se trata de un evento astronómico natural, predecible y seguro de observar.

¿Desde dónde se podrá ver el eclipse?

El eclipse lunar total será visible en gran parte del continente americano. En Ecuador podrá observarse si las condiciones del clima lo permiten.

Las mejores vistas se obtienen en lugares con poca contaminación lumínica, como zonas rurales, miradores o áreas alejadas del centro de las ciudades. Sin embargo, también será posible observarlo desde áreas urbanas si el cielo está despejado.

Explicación científica de los eclipses. Archivo

¿Por qué este eclipse es especial?

El eclipse lunar total de marzo de 2026 destaca por su duración de la fase total y por su amplia visibilidad en América.

Se estima que más de dos mil millones de personas podrán observar al menos una parte del fenómeno desde distintas regiones del planeta.

Este tipo de eventos no ocurre con frecuencia y suele convertirse en una oportunidad para mirar el cielo y seguir uno de los movimientos más visibles del sistema Tierra-Luna.

