Mercurio retrógrado ya está aquí: así te va a afectar entre febrero y marzo de 2026

Desde este 26 de febrero y hasta el 20 de marzo de 2026, Mercurio entra en fase retrógrada, un tránsito que suele reflejarse en temas vinculados con la comunicación, los desplazamientos, la tecnología y los procesos mentales. Aunque su influencia alcanza a todo el zodiaco, algunos signos sentirán con mayor fuerza este periodo, marcado por revisiones, demoras y situaciones que vuelven a presentarse.

Este primer Mercurio retrógrado del año se desarrolla bajo el signo de Piscis, lo que acentúa procesos internos relacionados con la intuición, las emociones y la necesidad de replantear decisiones previas. Durante estas semanas, pueden presentarse malentendidos, errores en acuerdos, retrasos en planes y reaparición de asuntos que parecían cerrados. El tránsito propone una pausa para revisar antes de avanzar.

¿Qué implica Mercurio retrógrado?

En astrología, Mercurio rige la forma en que las personas se comunican, se informan y toman decisiones. Cuando entra en retrogradación, estos procesos tienden a volverse más lentos o confusos. No se trata de un periodo destinado a iniciar proyectos, sino a revisar pendientes, corregir errores y replantear conversaciones.

Al darse en Piscis, este tránsito invita a observar con mayor atención las emociones y a distinguir entre intuición y suposición. Muchas situaciones externas pueden reflejar procesos internos aún no resueltos, lo que exige mayor cautela antes de actuar o responder.

Los signos más afectados por Mercurio retrógrado

Géminis

Regido por Mercurio, este signo suele percibir de forma directa cada retrogradación. Durante este periodo pueden surgir dudas en el ámbito laboral, confusión en decisiones profesionales y fallas en la comunicación. La recomendación es evitar reacciones inmediatas y postergar decisiones definitivas hasta que el tránsito concluya.

Virgo

También bajo la regencia de Mercurio, Virgo puede sentir tensión en el plano de las relaciones. Conversaciones pendientes, conflictos no resueltos o situaciones del pasado pueden reaparecer. Este tránsito plantea la necesidad de establecer límites y aceptar que no todo puede controlarse o planificarse.

Piscis

Al producirse el retrogradado en su signo, Piscis lo vive de forma personal. La sensibilidad se intensifica y pueden surgir interpretaciones que no siempre se ajustan a los hechos. La clave será verificar información antes de asumir conclusiones y diferenciar intuición de proyección emocional.

Aries, Leo y Sagitario

Los signos de fuego pueden enfrentar dificultades relacionadas con la impulsividad. No es un periodo adecuado para decisiones radicales, rupturas definitivas o cambios apresurados. Mercurio retrógrado plantea la necesidad de detenerse y reflexionar antes de actuar.

Mercurio retrógrado y las relaciones

Durante este tránsito, también pueden reaparecer vínculos del pasado. Mensajes, llamadas o encuentros inesperados con exparejas son comunes, especialmente para Géminis, Virgo, Leo, Escorpio y Piscis. La recomendación general es evitar decisiones basadas en impulsos o nostalgia y observar con atención qué asuntos necesitan cierre o revisión.

Mercurio retrógrado no se presenta como un obstáculo, sino como una oportunidad para corregir, replantear y tomar decisiones con mayor conciencia. Los signos más impactados pueden experimentar incomodidad, pero también la posibilidad de ajustar procesos personales antes de retomar el ritmo habitual.

