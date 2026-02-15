Noelia Pace: "La muerte no transforma al alma en una alma buena"

La médium argentina visitará el país en marzo. En sus charlas reflexiona sobre el duelo y la pérdida

Cuando tenía apenas seis años, Noelia Pace se acercó a su madre para contarle algo que todavía no sabía bien cómo nombrar. “Empecé a conectar con un hombre que me contaba cómo había muerto y que quería transmitir un mensaje a sus seres queridos”, recuerda. Aquella experiencia no fue un hecho aislado: después de ese primer contacto comenzaron a manifestarse otras presencias, algunas vinculadas a su entorno familiar y otras completamente desconocidas. “A partir de ahí se abrió un abanico de comunicación con distintas almas”, señala.

La reacción inicial de su familia fue buscar explicaciones en la medicina y la psicología. Recién más adelante llegaron las mesas espiritistas, las escuelas de formación espiritual y el aprendizaje de cómo ordenar su energía. Durante años, esa capacidad fue un tema del que casi no se hablaba en casa y que se mantuvo en un ámbito íntimo y reservado.

No fue sino hasta la adultez, ya formada en psicología, terapias alternativas y tanatología, cuando Pace decidió hacer pública su conexión con las almas y convertirla en el eje de su trabajo.

Hoy, la médium recorre distintos países de la región compartiendo su experiencia y su mirada sobre la muerte y el duelo. Además, es autora del libro ‘Sesión abierta: las almas conectan’, donde relata casos y reflexiones surgidas de su práctica. En marzo, su gira más reciente, ‘Mediumnidad’, la traerá por primera vez a Ecuador, con presentaciones previstas en Quito y Guayaquil.

Los mensajes de las almas

En sus encuentros con el público, la médium no solo acompaña a las familias en el tránsito del duelo, sino que también plantea que la muerte no implica una transformación automática ni una mejora moral. “Hay almas fragmentadas, hay almas negativas, de bajo astral. Cuando una persona comete delitos, atrocidades o actos crueles, eso genera una fragmentación energética. ¿Eso significa que cuando muere se transforma en bueno? No”, sostiene.

Desde su mirada, al desprenderse de la materia algunas almas encuentran mayores dificultades para evolucionar y pueden quedar detenidas en procesos de involución. Los mensajes que recibe en su trabajo como médium tampoco son siempre sencillos de transmitir.

“Puede aparecer información de todo tipo: desde dónde dejaron la plata, qué hicieron con documentos importantes, si había otra familia, situaciones íntimas o incluso delitos. El alma, al no tener el ego de por medio, se relaja y expresa”, indica.

En esos casos, su rol es el de intermediaria. “Yo solo transmito el mensaje y trato de hacerlo con respeto y con las palabras adecuadas. Si no soy transparente, no sería justo ni para el alma ni para la persona que está esperando ese mensaje”, afirma.

Es autora del libro ‘Sesión abierta: las almas conectan’, donde relata casos y reflexiones. Cortesía

Una parte central de su enfoque está puesta en el acompañamiento del duelo, incluso antes de la muerte. “Es muy importante que la persona pueda hablar, decir qué le hizo bien, qué le hizo mal, a quién perdona o si necesita perdón. Eso es limpiar, purificar y preparar el alma antes del proceso de evolución”, afirma.

También trabaja con lo que denomina “duelos activos”, como en los casos de Alzheimer, demencia senil o cuidados paliativos, cuando el cuerpo permanece pero el espíritu ya inicia su transición. Además de su práctica individual, Pace colabora con asociaciones de personas desaparecidas y acompaña procesos tanatológicos sin cobrar honorarios. “Me da mucha paz lograr que la persona no se quede con la idea de que la muerte le quitó algo o que finalizó un vínculo. Poder dar conciencia y ayudar a ver la vida y la muerte desde otro lugar me genera tranquilidad y una sensación de tarea cumplida”, señala.

Las funciones de ‘Mediumnidad’ se realizarán el jueves 19 de marzo en el Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil y el sábado 21 de marzo en el Teatro San Gabriel de Quito. En ellas, Pace propone un encuentro colectivo para reflexionar sobre la muerte, la energía y los vínculos que permanecen más allá de la vida física.

