Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

WhatsApp Image 2025-04-14 at 18.15.58
Pabel Muñoz cuestionó la decisión del TCE de suspender a la RC del registro de organizaciones políticas por nueve meses.archivo

Pabel Muñoz sobre decisión del TCE: "Saben que jugando limpio no nos ganan"

El TCE suspendió al movimiento Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, criticó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender al movimiento Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas. A través de su cuenta en la red social X, el burgomaestre calificó la situación política del país como una “tragicomedia”.

Te invitamos a leer: Pabel Muñoz presenta demanda contra reforma al Cootad con respaldo de una marcha

La reacción del alcalde se produjo luego de que el TCE resolviera, el 6 de marzo de 2026, suspender provisionalmente a la organización política por nueve meses del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ledy Zúñiga

¿Cuál es el cargo de Ledy Zúñiga que causa polémica en Quito?

Leer más

La medida se enmarca dentro de una causa electoral iniciada tras un pedido del Fiscal General del Estado, Carlos Leonardo Alarcón, en el contexto del caso Caja Chica, que investiga un presunto lavado de activos.

En su publicación, Muñoz cuestionó la coincidencia entre el tiempo de suspensión y el calendario electoral para los próximos comicios locales. “Ecuador es una tragicomedia. Suspenden por nueve meses a Revolución Ciudadana, justo el tiempo en el que deben inscribirse las candidaturas para las elecciones seccionales de 2027”, escribió.

El alcalde también afirmó que la medida tendría una motivación política. “Díganlo de frente: saben que jugando limpio no nos ganan y por eso buscan sacarnos de la cancha antes de que empiece el partido”, agregó en su mensaje.

En el mismo pronunciamiento sostuvo que, a su criterio, la ciudadanía ya no confía en este tipo de decisiones institucionales. “La gente ya no les cree y está tan indignada que ni corriendo las elecciones solos van a ganar. Pongan fecha para la despedida de la democracia”, escribió.

El calendario electoral avanza

La publicación estuvo acompañada por dos imágenes. Una de ellas hace referencia a la resolución emitida por un juez del TCE, mientras que la otra muestra el calendario electoral para las elecciones seccionales de 2027.

RELACIONADAS

Según ese cronograma, el 1 de junio está prevista la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas y el cierre del plazo para la inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas. Posteriormente, el 31 de julio se realizará la aprobación y publicación del registro electoral depurado y actualizado.

Además, entre el 31 de julio y el 16 de agosto se contempla el período para el registro de alianzas electorales entre organizaciones políticas que participarán en los comicios seccionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tras el Barcelona SC vs Emelec

  2. García: "Sería una locura que apliquen la prisión preventiva" para Álvarez

  3. Del Estado de propaganda al Estado de desinformación

  4. Ecuador y Brasil buscan desarrollar bananos resistentes al Fusarium y al Moko

  5. Correa sobre suspensión de RC: "Indicaremos en su momento cuáles son los candidatos"

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona SC vs. Emelec: canal, previa y dónde ver EN VIVO el Clásico | LigaPro 2026

  2. Barcelona SC vs Emelec: detalles EN VIVO y dónde ver el Clásico del Astillero 2026

  3. Secuestro de mujer en Guayaquil: Esto contó un vecino que intentó evitar el delito

  4. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo

  5. Polémica en Quito por cargo municipal de la asambleísta Ledy Zúñiga

Te recomendamos