Pabel Muñoz sobre decisión del TCE: "Saben que jugando limpio no nos ganan"

Pabel Muñoz cuestionó la decisión del TCE de suspender a la RC del registro de organizaciones políticas por nueve meses.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, criticó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender al movimiento Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas. A través de su cuenta en la red social X, el burgomaestre calificó la situación política del país como una “tragicomedia”.

Te invitamos a leer: Pabel Muñoz presenta demanda contra reforma al Cootad con respaldo de una marcha

La reacción del alcalde se produjo luego de que el TCE resolviera, el 6 de marzo de 2026, suspender provisionalmente a la organización política por nueve meses del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Cuál es el cargo de Ledy Zúñiga que causa polémica en Quito? Leer más

La medida se enmarca dentro de una causa electoral iniciada tras un pedido del Fiscal General del Estado, Carlos Leonardo Alarcón, en el contexto del caso Caja Chica, que investiga un presunto lavado de activos.

En su publicación, Muñoz cuestionó la coincidencia entre el tiempo de suspensión y el calendario electoral para los próximos comicios locales. “Ecuador es una tragicomedia. Suspenden por nueve meses a Revolución Ciudadana, justo el tiempo en el que deben inscribirse las candidaturas para las elecciones seccionales de 2027”, escribió.

El alcalde también afirmó que la medida tendría una motivación política. “Díganlo de frente: saben que jugando limpio no nos ganan y por eso buscan sacarnos de la cancha antes de que empiece el partido”, agregó en su mensaje.

En el mismo pronunciamiento sostuvo que, a su criterio, la ciudadanía ya no confía en este tipo de decisiones institucionales. “La gente ya no les cree y está tan indignada que ni corriendo las elecciones solos van a ganar. Pongan fecha para la despedida de la democracia”, escribió.

Estas dos noticias deben leerse juntas.



Ecuador es una tragicomedia.



Suspenden por 9 meses a Revolución Ciudadana, justo el tiempo en el que deben inscribirse las candidaturas para las elecciones seccionales de 2027.



Díganlo de frente: saben que jugando limpio no nos ganan y… pic.twitter.com/DnrDh6GMCp — Pabel Muñoz L. (@pabelml) March 7, 2026

El calendario electoral avanza

La publicación estuvo acompañada por dos imágenes. Una de ellas hace referencia a la resolución emitida por un juez del TCE, mientras que la otra muestra el calendario electoral para las elecciones seccionales de 2027.

RELACIONADAS Polígono de entretenimiento en La Mariscal enfrenta cuestionamientos

Según ese cronograma, el 1 de junio está prevista la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas y el cierre del plazo para la inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas. Posteriormente, el 31 de julio se realizará la aprobación y publicación del registro electoral depurado y actualizado.

Además, entre el 31 de julio y el 16 de agosto se contempla el período para el registro de alianzas electorales entre organizaciones políticas que participarán en los comicios seccionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!