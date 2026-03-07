García: "Sería una locura que apliquen la prisión preventiva" para Álvarez

El abogado de Aquiles Álvarez criticó el pedido de Fiscalía y dijo que insistirá para que se permita la libertad del alcalde

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, criticó el pedido de la Fiscalía para que el Tribunal del caso Triple A ordene la prisión preventiva del alcalde.

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó que la Fiscalía haya solicitado al Tribunal del caso Triple A que cambie las medidas cautelares para el funcionario y que en su lugar active la disposición de prisión preventiva. "Sería una locura" si los jueces acogen ese pedido, dijo el defensor luego de que se suspendió la instalación de la audiencia de juicio de este 7 de marzo de 2026.

"De aceptarse la petición de Fiscalía, sería un adefesio jurídico, iría en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por control de convencionalidad, los jueces ecuatorianos están obligados a observar", manifestó García.

Para García, la solicitud del Ministerio Público no sería viable porque Álvarez ha asistido a todas las audiencias y no ha faltado a las diligencias en el proceso penal, incluso a aquellas a las que no está obligado a asistir. "Sería una locura que se le aplique la prisión preventiva”, resaltó.

El jurista mencionó que insistirá en que el Tribunal permita la libertad de Álvarez e incluso, en la audiencia planteó que se reduzca la frecuencia de la presentación. Además, negó que el alcalde haya manipulado el grillete electrónico como sostuvo el Ministerio Público para argumentar su petición.

Álvarez reaccionó en su cuenta de X

Álvarez también se pronunció este sábado. En su cuenta de X, contó que intervino durante la audiencia, en donde habló ante el Tribunal para indicar que cumplió las medidas cautelares y que esperaba que no se cambie la disposición.

El alcalde agregó que busca defenderse en libertad. "Hoy la justicia decide si prevalece el Estado de derecho o si se confirma una dictadura", opinó sobre la decisión que deberá anunciar el Tribunal este domingo.

Hoy hablé ante el tribunal. He cumplido cada medida y la ley me ampara con la presunción de inocencia y el derecho a defenderme en libertad, como ocurre cuando el poder no interviene. Hoy la justicia decide si prevalece el Estado de derecho o si se confirma una dictadura. pic.twitter.com/tybrixf03b — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 7, 2026

¿Qué es el caso Triple A?

La resolución sobre la revisión de la medida cautelar de Álvarez y de otros dos procesados por la misma causa se dará a conocer antes de que se desarrolle la audiencia de juicio del caso Triple A, en el cual la Fiscalía investiga al alcalde y a 21 personas más, entre naturales y jurídicas (empresas), por su supuesta participación en el delito de comercialización ilegal de combustibles.

El Tribunal, integrado por Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, se retiró a deliberar el pedido del Ministerio Público y suspendió pasadas las 14:00 la audiencia de este sábado. Los magistrados dispusieron que la diligencia se retome desde las 08:30 del domingo, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

