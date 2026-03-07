Barcelona supera a Emelec con Benedetto como héroe del clásico

El experimentado delantero argentino marcó el único gol y le dio al Ídolo un triunfo clave en LigaPro

Darío Benedetto le inyectó emoción al discreto Clásico del Astillero y le dio la victoria 1-0 a Barcelona sobre Emelec en la tercera fecha de la LigaPro.

Quedará para el debate que el partido más importante del fútbol ecuatoriano se haya disputado apenas en la tercera semana de la temporada. Ambos equipos expusieron las carencias que aún tienen sus entrenadores para consolidar una identidad de juego.

Por un lado, César Farías lidia con una agenda apretada que lo obligó a modificar su once inicial. Realizó cinco cambios, más del 50 % del equipo titular, pensando también en la llave copera ante Botafogo del próximo martes. En contraste, Vicente Sánchez solo varió dos posiciones respecto al equipo que presentó en su debut en LigaPro.

Dentro de esas variantes, Barcelona tuvo complicaciones en la primera parte por los ataques que generó Romario Caicedo por la banda derecha. El lateral llegó a lanzar hasta cuatro centros peligrosos, lo que provocó mayor trabajo para el defensor Jonathan Perlaza y el extremo Joao Rojas.

Barcelona celebra la victoria sobre Emelec. Carlos Klinger

Precisamente Rojas había señalado en la previa que este partido era para “desahuevarse”. Esa determinación intentó reflejarla en su rendimiento: completó tres de sus cuatro remates al arco y otro disparo se estrelló en el palo.

El extremo fue uno de los llamados a destrabar un encuentro que, aunque tuvo emociones, estuvo lejos de ofrecer el brillo habitual de un clásico. En ese contexto apareció Darío Benedetto para desatar la alegría de los locales.

El gol de Benedetto

El “Pipa” ya se ha ganado el cariño de la hinchada y lo retribuyó con su primer gol en el torneo. Aunque a sus 35 años ya le resulta difícil completar los partidos —promedia cerca de 60 minutos por juego en los cinco disputados este año— dejó su sello al minuto 58. Luis Cano protagonizó una gran corrida por la banda y envió un centro preciso que Benedetto conectó de primera para mandarla al fondo de la red.

El tanto fortaleció la confianza del experimentado delantero argentino, quien incluso terminó lesionado. Con pasado en ligas de España, Francia, México y Paraguay, Benedetto ya había sido decisivo en la primera fecha ante Técnico Universitario (1-0) y volvió a darle una alegría a la afición frente al eterno rival. El atacante empieza a construir una relación especial con el gol en el estadio Monumental.

Darío Benedetto festeja con sus compañeros el gol a Emelec. Carlos Klínger

Del otro lado, el Emelec de Vicente Sánchez continúa en etapa de transición. El equipo disputó apenas su segundo partido oficial ante un rival que ya suma seis presentaciones entre torneo local y copa. El técnico uruguayo apostó por una línea de tres defensores, una propuesta atrevida que finalmente no dio resultados.

Para la hinchada azul también se desvaneció la expectativa por el regreso de Miller Bolaños al Monumental. El “Killer”, protagonista de varias noches memorables para Emelec en ese estadio, tuvo un partido incómodo y no logró revivir sus mejores actuaciones.

En cuanto al rendimiento colectivo, la intensidad que mostró el Bombillo en la primera parte no se sostuvo en el complemento. Los ingresos del debutante José Neris, Angelo Mina, Luis Fragozo y Ariel Mina tampoco lograron cambiar el desarrollo del compromiso.

El cierre del Clásico del Astillero

Fue un Emelec que fue perdiendo fuerza con el paso de los minutos y que, más allá de un remate de Griffin que atajó el portero, nunca dio la sensación de poder inquietar seriamente a José Contreras, quien se ha convertido en un amuleto bajo los tres palos de Barcelona.

Barcelona retomará hoy los entrenamientos con la mirada puesta en su viaje a Brasil, donde enfrentará a Botafogo el próximo martes 10 de marzo. El equipo de Farías llega impulsado por los tres puntos obtenidos en el torneo local y con la misión de buscar una histórica clasificación en el estadio Nilton Santos.

