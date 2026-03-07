Ecuador y Brasil buscan desarrollar bananos resistentes al Fusarium y al Moko

La alianza impulsará una investigación genética durante cinco años para enfrentar dos de las principales amenazas del banano

El banano es uno de los principales productos de exportación de Ecuador.

Ecuador y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar variedades de banano resistentes a plagas que afectan a las plantaciones, entre ellas el Fusarium R4T y el Moko. La alianza fue suscrita entre la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) en el Palacio Itamaraty, en Brasilia.

La AEBE informó que este proyecto tendrá una duración estimada de cinco años y se enfocará en el mejoramiento genético de la variedad Cavendish, con el objetivo de desarrollar cultivos capaces de resistir estas enfermedades que amenazan a la industria bananera.

La firma del acuerdo, realizada este 5 de marzo de 2026, contó con la participación de la presidenta de Embrapa, Silvia Massruhá; el ministro de Agricultura de Ecuador, Juan Carlos Vega; el director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo; y el presidente del gremio exportador, Jorge Encalada.

Respuesta a una amenaza fitosanitaria que amenaza al sector bananero

El director ejecutivo de la AEBE calificó este acuerdo como “un paso histórico para el futuro del banano”. Recordó que la iniciativa comenzó a tomar forma en Panamá, cuando se firmó una carta de intención con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar un programa orientado a desarrollar variedades de banano resistentes al Moko y al Fusarium.

Además, explicó que la firma del convenio con la Embrapa marca un nuevo hito para impulsar el programa de mejoramiento genético del banano. “Esta alianza fortalecerá la investigación, la innovación y el desarrollo de variedades resistentes que garanticen la sostenibilidad de uno de los sectores más importantes para el Ecuador”.

El Fusarium R4T fue detectado en Ecuador

El gremio bananero señaló que la alianza responde a la amenaza del Fusarium R4T, un hongo que afecta a las plantaciones, que fue detectado por primera vez en Ecuador en diciembre de 2025.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) confirmó la presencia del hongo en una finca bananera del cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, tras análisis de laboratorio realizados bajo protocolos nacionales e internacionales. Tras este hallazgo activó el Plan Nacional de Contingencia y la declaratoria de emergencia fitosanitaria para contener el foco detectado y evitar su propagación a otras zonas productoras.

Aunque el país logró retrasar la llegada del patógeno mediante medidas de bioseguridad aplicadas por el sector público y privado, así como iniciativas como SafeBanana, el actual escenario obliga a buscar soluciones de largo plazo para proteger la producción bananera.

Según el gremio exportador, el desarrollo de nuevas variedades genéticamente resistentes aparece como una de las principales alternativas para enfrentar el avance de esta enfermedad en la región.

Impacto para la economía de Ecuador

La industria bananera es uno de los pilares de las exportaciones no petroleras de Ecuador y genera alrededor de 250.000 empleos directos en el país.

Ante la presencia del Fusarium, la estrategia nacional ha combinado medidas de exclusión y confinamiento del brote, mediante cordones fitosanitarios y brigadas especializadas, con el cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad en las fincas.

La delegación de AEBE se reunió también con el director ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Embrapa, Clenio Pillon, y con investigadores de Embrapa Mandioca y Fruticultura, responsables del programa de mejoramiento genético del banano.

Además, visitó el Centro Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (Cenargen) en Brasil, donde conoció las capacidades científicas del país en genética vegetal y conservación de recursos fitogenéticos.

