Fusarium Archivo
La presencia de Fusarium en El Oro fue confirmada oficialmente el 18 de diciembre de 2025.ARCHIVO / Expreso

El Oro: Agrocalidad activa controles ante riesgo de propagación de Fusarium

Agrocalidad reportó que tomó acciones inmediatas en Santa Rosa tras las intensas lluvias registradas en esta zona

Las intensas lluvias registradas en la provincia de El Oro, especialmente en el cantón Santa Rosa, activaron acciones inmediatas de vigilancia y respuesta fitosanitaria en la finca “La Carolina”, donde se mantiene un brote de Fusarium R4T, conocido también como Foc R4T), así como en zonas aledañas.

El Fusarium es el hongo más destructivo de cultivos de musáceas. Ataca a todos los cultivos de musaceas, como el banano, plátano y orito.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) informó, en un comunicado emitido este 8 de febrero de 2026, que el objetivo es identificar zonas críticas y evaluar el riesgo de diseminación del patógeno, ante el escenario climático que atraviesa la provincia.

La vigilancia se ejecutó mediante el uso de drones en un radio de 5 kilómetros alrededor de la finca afectada y también a escala provincial.

Drones, drenajes y medidas preventivas

Como parte de la respuesta, y en coordinación con la Prefectura de El Oro, se fortaleció el muro perimetral y se adecuaron los canales de drenaje. Además, con el apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), se aplicaron agentes biológicos como medida preventiva.

Agrocalidad también indicó que fortaleció la vigilancia fitosanitaria con técnicos de apoyo provenientes de otras provincias y que se encuentra incorporando más personal al equipo técnico de El Oro, con presencia permanente en territorio.

La entidad señaló que mantiene la vigilancia fitosanitaria constante y que continuará trabajando de forma articulada con las autoridades competentes para proteger la sanidad vegetal y la producción agrícola.

Fusarium en El Oro

La presencia de Fusarium en Ecuador fue confirmada oficialmente el 18 de diciembre de 2025 por Agrocalidad, después de que resultados de laboratorio realizados en Sudáfrica determinaran la presencia del patógeno en una finca bananera del cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro.

Ante esta situación, la entidad declaró una emergencia fitosanitaria por seis meses. Desde entonces, el foco permanece confinado en esa finca, con restricciones de movilidad y monitoreo permanente. Las autoridades han reiterado que el hallazgo no afecta las exportaciones ni el consumo de banano, pero sí encendió alertas por el impacto que este hongo puede tener en la principal actividad agrícola de la provincia.

