Arcom: Fallas tecnológicas obligan a emitir certificados de exportación de oro a mano

El Sistema de Gestión Minera está fuera de operación. La Arcom estableció un nuevo procedimiento

Los certificadps de exportación son clave para realizar la venta de minerales de manera formal.

En medio del incremento del precio del oro en el mercado internacional, Ecuador enfrenta complicaciones para emitir las autorizaciones que permiten realizar estas ventas de manera formal. Fallas tecnológicas en el Sistema de Gestión Minera (SGM) que permite, entre otros procesos, otorgar estos documentos obligó a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) a establecer un proceso alternativo.

Según la resolución ARCOM-ARCOM-2026-0004-R, emitida el 3 de febrero de 2026, a la que accedió Diario EXPRESO, la entidad activó un procedimiento temporal y excepcional para recibir y tramitar las solicitudes del Certificado de Exportación de Productos Mineros. La medida se tomó tras las fallas técnicas registradas en el Sistema de Gestión Minera (SGM), que habían sido alertadas desde 2021.

De acuerdo con este documento, la implementación del Sistema de Gestión Minera se realizó a través de un proyecto de inversión denominado “Sistema para la Automatización de Actividades de Catastro, Seguimiento y Control Minero”, que inició en enero de 2012 y finalizó en agosto de 2015. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2021, el entonces director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la extinta Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) remitió al Director Ejecutivo de ese periodo, un informe advirtiendo que esta plataforma presentaba un “alto nivel de obsolescencia tecnológica”, carecía de soporte y presentaba brechas de seguridad.

Para buscar una salida se realizó una consultoría en 2022. Pero “a pesar de los esfuerzos previos” -refiere la Arcom- el 19 de enero de 2024 se concluyó que el Sistema de Gestión Minera había alcanzado el “fin de su vida útil”. Esto fue evidente el 22 de enero de 2026 que un incidente en la infraestructura de nube provista por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) provocó interrupciones de conectividad, la indisponibilidad del SGM y de plataformas vinculadas, como el geoportal del Catastro Minero, entre otros.

Los efectos de la caída del Sistema de Gestión Minera de Ecuador

La caída del Sistema de Gestión Minera de Ecuador dejó trámites en estados inconsistentes y afectó flujos críticos, como la emisión de los certificados de exportación minera, que es un requisito indispensable para la comercialización de barras doré (lingotes de oro), concentrado de oro, concentrado de cobre y otros minerales.

Hasta noviembre de 2025, Ecuador exportó 815.353 toneladas métricas de minerales. Esto representó $3.073,9 millones, según datos del Ministerio de Producción.

Ante las fallas en el sistema, la Arcom emitió mediante la mencionada resolución un proceso alternativo y temporal, mientras se solventa la situación del sistema informático. El objetivo es evitar que la emisión de estos certificados -indispensables para concretar exportaciones- se paralice mientras el sistema institucional recupera la estabilidad operativa.

Así, por la relevancia de los certificados de exportación para la actividad minera —por su impacto directo en la continuidad de operaciones, el cumplimiento de contratos y la percepción de ingresos para el Estado— la entidad optó por habilitar un mecanismo alternativo.

El certificado de exportación de minerales se emitirá por escrito

Este procedimiento consiste en que las solicitudes del Certificado de Exportación deberán ingresarse por el sistema Quipux, mediante un documento electrónico con firma digital dirigido a la máxima autoridad de la Arcom. En el asunto deberá constar la referencia al procedimiento excepcional y se deberá adjuntar la documentación habilitante en formato digital. Este esquema se mantendrá vigente hasta que el SGM sea restablecido o se implemente una alternativa técnica que permita gestionar estas solicitudes, detalla la resolución.

El procedimiento excepcional mantiene intactos los requisitos establecidos en el Reglamento para el Control de Exportación de Minerales, según el régimen aplicable: pequeña minería, mediana minería, gran escala o licencias de comercialización.

Una vez ingresada la solicitud, un servidor designado deberá revisar el cumplimiento de requisitos en un plazo máximo de dos días. Si existen observaciones, el titular contará con hasta 10 días para subsanarlas; de no hacerlo, la solicitud será archivada.

Cuando se verifique el cumplimiento integral de los requisitos, el certificado de exportación de minerales se emitirá por escrito (modalidad manual), utilizando los formatos aprobados por la entidad. Esta modalidad implica la constatación formal de los requisitos técnicos, económicos y administrativos, sin que ello suponga la validación sustantiva de la información declarada ni la relajación de los mecanismos de control y seguimiento.

La situación de la Arcom

Stevie Gamboa, abogado minero, informó a Diario EXPRESO, que la medida implementada responde a que no se cuenta con otra alternativa. “Las exportaciones de minerales han estado suspendidas durante casi un mes”.

Esta solución se presenta pese a que la Arcom logró en 2025 una mejora en su recaudación por el pago de la tasa de fiscalización minera, de la que no se ha difundido cifras oficiales. Sin embargo, EXPRESO conoció que el pago de esta imposición asciende a $27 millones de los $120 millones proyectados obtener en 2025.

Previo a esta medida, Gamboa refiere que el presupuesto de la Arcom era de alrededor de $7 millones, de los cuales $6 millones le entregaba el Estado y $1 era de autogestión. Pese a este cambio, la solución actual ante la caída de una plataforma tecnológica es "llenar los certificados de exportación a mano. ¿Esa es la innovación?, cuestiona”.

