Reforma Ley de Minería: estos son los principales cambios que se analizan en Ecuador

La Asamblea tiene 30 días para tramitar la iniciativa de carácter urgente. La CME prevé que los cambios generen más certezas

La norma que se tramita en la Asamblea Nacional plantea cambios para la industria minera.

El tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado el 28 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional con carácter urgente en materia económica, introduce cambios claves para estas industrias, que son clave para la economía de Ecuador.

La minería, por ejemplo, se ha consolidado como un sector relevante para la economía: las exportaciones mineras pasaron de $651 millones en 2019 a más de $3.324 millones en 2023, impulsadas por proyectos como Fruta del Norte y Mirador, que se han convertido en una fuente estructural de divisas en una economía dolarizada.

En cuanto, a la Ley de Minería la iniciativa refiere que el objetivo es reducir trabas regulatorias, reactivar inversiones y fortalecer la generación de ingresos para el Estado.

El proyecto de ley, que se debe tramitar en 30 días, plantea ante las restricciones fiscales crecientes y baja liquidez. En este año, por ejemplo, se advierte que la de brecha de financiamiento estimada asciende en alrededor de $16.000 millones para este 2026.

Cambio en las etapas de desarrollo de la minería en Ecuador

Para Santiago Yépez, representante de la Cámara de Minería de Ecuador (CME), esta iniciativa del Ejecutivo -que se gestiona en la Comisión de Desarrollo Económico, de la Asamblea- reconoce la importancia que tiene esta industria y establece reformas para impulsar el desarrollo de esta actividad formal.

Entre otros puntos, el proyecto de Ley plantea pasar de cuatro fases a dos fases en el desarrollo de estos proyectos. Es decir, en lugar de contar con las etapas de exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica y explotación; ahora se contará con las etapas de exploración y explotación. Para la primera se establece un periodo de hasta 15 años, que es lo que en promedio toma el desarrollo de estos proyecto.

Dentro de estos periodos se ejecutarán las subfases, que corresponden al desarrollo de esta actividad (exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica).

En cuanto a la licencia ambiental, el proyecto de ley plantea que se tramite una autorización ambiental, que implica gestionar un registro ambiental, que se emplea en actividades de bajo impacto, por ejemplo la etapa de exploración inicial.

Mientras tanto, para actividades de mediano y alto impacto se deberá solicitar una licencia ambiental, por citar un caso construcción de vías, instalación de campamentos y de minas. “El control y los estándares ambientales se mantienen, de ninguna manera existe un retroceso en el caso que esta norma llegue a ser una Ley orgánica”, enfatiza Yépez.

El Ejecutivo detalla, en el proyecto de Ley, que los requisitos actuales no guardan proporción con el impacto ambiental real de estas fases iniciales. Por esta razón, refiere que estas exigencias han derivado en retrasos que desalientan la inversión privada y generan pérdidas económicas para el Estado.

Patente de conservación de áreas mineras en Ecuador

En cuanto a la patente de conservación, que permite que los inversiones operen sobre determinada área, el proyecto de ley establece un pago del 2,5 % para los primeros cuatro primeros años, mientras tanto, desde el quinto año hacia adelante deberán cancelar un 5 %. Estos montos, según Yépez, son los mismos que están vigentes actualmente.

Henry Troya, exviceministro de Minería, agrega que en esta reforma se plantea también que este pago se cumpla hasta el 31 de marzo de cada, sin ningún plazo adicional. Así, quienes no lo hagan podrían perder eventualmente la concesión, porque el no pago de esta tarifa es una causal para dar por terminada la concesión. Esta medida implicaría que estas áreas se queden sin protección, advierte Troya.

Troya agrega que la iniciativa propone conformar clústeres para que esta industria opere de manera óptima, junto a otros inversionistas que pueden complementar el desarrollo de esta industria.

Otro cambio, apunta a dar seguridad “estratégica” a los proyectos que están a punto de entrar en producción, para proteger los recursos naturales, que son propiedad del Estado.

Si bien estas propuestas, son en su mayoría, consideradas positivas para el sector. El representante del CME indica que para que Ecuador sea atractivo para la inversión minera se requiere concretar otras iniciativas.

Entre otras Yépez cita, la apertura del catastro minero para la minería metálica, la revisión de la tasa de fiscalización minera y establecer una política pública de largo plazo para esta industria.

