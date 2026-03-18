¿Qué hace el Centro Nacional de Inteligencia en Ecuador?

La entidad tiene a cargo ahora la revisión de contratos del sector público. Sin embargo, existen otras funciones claves

El presidente Daniel Noboa decretó que el Centro de Inteligencia ponga sus ojos en contratos públicos.

El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 328, estableció que el Centro Nacional de Inteligencia asuma un rol activo en la vigilancia de la contratación pública bajo régimen especial. Pero, ¿qué es el Centro Nacional de Inteligencia?

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La definición y el alcance de esta entidad constan en la Ley de Inteligencia. Esta normativa fue aprobada por la Asamblea y sancionada por Noboa. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió 12 de sus artículos ante demandas de inconstitucionalidad, sin que hasta la fecha exista una sentencia de fondo sobre estas acciones jurisdiccionales.

El Reglamento de la Ley fue emitido el 14 de julio de 2025 y allí se define al Centro Nacional de Inteligencia como la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, con rango de ministerio de Estado, encargada de realizar actividades y/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia, así como de coordinar y articular las actividades, operaciones, políticas, normas y procedimientos de dicho sistema.

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Tiene 16 facultades. Entre ellas constan coordinar a los distintos organismos de inteligencia, elaborar normas internas de procedimientos técnicos y operativos y actuar como la máxima instancia en doctrina y formación en materia de inteligencia y contrainteligencia.

El mismo reglamento señala que el ejercicio de las atribuciones y funciones de la entidad y de sus servidores para fines distintos a los establecidos en la ley, el reglamento o la normativa secundaria “generará responsabilidades administrativas, civiles. y/o penales”.

A esto se suma que la Ley de Inteligencia establece que el Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto articulado y coordinado de subsistemas, instituciones, políticas, normas y programas destinado a proporcionar información, inteligencia y contrainteligencia al Presidente de la República, con el fin de contribuir a la seguridad integral del Estado.

Su objetivo está relacionado con la protección de los elementos estructurales del Estado, así como de los derechos de las personas en todo tiempo y lugar, frente a vulnerabilidades, amenazas y riesgos de cualquier tipo.

La Corte Constitucional suspendió artículos de la Ley de Inteligencia pero aún no hay una sentencia de fondo Foto: Angelo Chamba/ Expreso

¿Cuál fue el encargo hecho por Noboa?

El Decreto Ejecutivo 328 plantea la necesidad de identificar de forma temprana si personas naturales o jurídicas que actúan como oferentes, contratistas o incluso beneficiarios finales tienen vínculos con estructuras delictivas o redes de corrupción que amenacen la seguridad del Estado.

La disposición no se limita a procesos abiertos; también abarca aquellas contrataciones cuya información ha sido clasificada como confidencial, reservada o secreta dentro de los ministerios y entidades de la Función Ejecutiva.

Bajo este nuevo protocolo, las instituciones están obligadas a remitir al Centro Nacional de Inteligencia el listado detallado de los participantes y sus estructuras societarias antes de cualquier adjudicación. Este filtro de seguridad se aplicará incluso a los procesos en curso que aún no han sido adjudicados.