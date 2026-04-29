Daule en crisis: deterioro urbano, inseguridad y silencio municipal generan indignación ciudadana
El crecimiento de Daule contrasta con el deterioro de su infraestructura, la inseguridad y el silencio de sus autoridades, generando una creciente indignación
El crecimiento del Gran Guayaquil ha posicionado a Daule como un eje estratégico para el desarrollo regional. Su cercanía con los principales polos económicos del Guayas le otorga un potencial privilegiado; sin embargo, la realidad que golpea a sus habitantes dista mucho de ese ideal de progreso.
Ecuador
El “silencio cómplice” del alcalde Wilson Cañizares fastidia a Daule
Freddy Josue Andrade Andrade
Deterioro urbano y servicios en crisis
Hoy el cantón enfrenta un deterioro evidente que se manifiesta en calles en mal estado, un tránsito caótico y una planificación urbana que parece desvanecerse ante el desorden. A esto se suma la precariedad en servicios básicos y la inseguridad creciente que mantiene en vilo a la comunidad. Lo más grave, no obstante, es la postura de la administración municipal: un silencio sistemático que evade la rendición de cuentas.
La ciudadanía cumple con sus obligaciones tributarias esperando recibir obras que eleven su calidad de vida. Si la autoridad municipal se rehúsa a dar la cara frente a los cuestionamientos, incumple su deber e irrespeta a sus mandantes.
Ecuador
Crimen en La Aurora: tres víctimas mortales tras balacera cerca de unidad educativa
Freddy Josue Andrade Andrade
La urgencia de respuestas concretas
La gestión pública no se ejerce desde el aislamiento. Es imperativo que la Alcaldía de Daule abandone la evasión, asuma su responsabilidad técnica y política, y presente un plan de acción concreto con metas verificables. El desarrollo no admite dilatorias y el silencio solo profundiza la indignación de la ciudadanía, que exige transparencia y resultados.