Daule en crisis: deterioro urbano, inseguridad y silencio municipal generan indignación ciudadana

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El crecimiento del Gran Guayaquil ha posicionado a Daule como un eje estratégico para el desarrollo regional. Su cercanía con los principales polos económicos del Guayas le otorga un potencial privilegiado; sin embargo, la realidad que golpea a sus habitantes dista mucho de ese ideal de progreso.

Deterioro urbano y servicios en crisis

Hoy el cantón enfrenta un deterioro evidente que se manifiesta en calles en mal estado, un tránsito caótico y una planificación urbana que parece desvanecerse ante el desorden. A esto se suma la precariedad en servicios básicos y la inseguridad creciente que mantiene en vilo a la comunidad. Lo más grave, no obstante, es la postura de la administración municipal: un silencio sistemático que evade la rendición de cuentas.

La ciudadanía cumple con sus obligaciones tributarias esperando recibir obras que eleven su calidad de vida. Si la autoridad municipal se rehúsa a dar la cara frente a los cuestionamientos, incumple su deber e irrespeta a sus mandantes.

La urgencia de respuestas concretas

La gestión pública no se ejerce desde el aislamiento. Es imperativo que la Alcaldía de Daule abandone la evasión, asuma su responsabilidad técnica y política, y presente un plan de acción concreto con metas verificables. El desarrollo no admite dilatorias y el silencio solo profundiza la indignación de la ciudadanía, que exige transparencia y resultados.