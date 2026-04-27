El “silencio cómplice” del alcalde Wilson Cañizares fastidia a Daule

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Las claves del caso Acumulación de problemas estructurales sin respuesta institucional, lo que incrementa el malestar ciudadano.



Reclamos reiterados por vías deterioradas, servicios básicos deficientes, inseguridad y falta de planificación urbana.



Cuestionamientos al silencio del alcalde Wilson Cañizares, que los moradores y expertos perciben como falta de liderazgo.

La ciudadanía de Daule está cansada. No es una queja reciente ni un reclamo aislado. Se trata de una acumulación de problemas que, según los residentes, llevan meses e incluso años sin solución. Denuncias reiteradas y reportes en redes sociales evidencian el hartazgo ciudadano; Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada del alcalde Wilson Cañizares.

Los principales problemas que aquejan a Daule

Entre las principales quejas ciudadanas están el deterioro recurrente de las vías, el desorden en el tránsito, la deficiente planificación urbana que, según los moradores, no prioriza la calidad de vida, la inseguridad y la falta de pronunciamientos frente a los deficientes servicios básicos.

Pese a las Múltiples publicaciones de este Diario sobre los reclamos ciudadanos, no ha existido un pronunciamiento directo por parte del alcalde Cañizares. De hecho, la última vez que brindó una entrevista a EXPRESO fue en agosto de 2025. Este silencio, para los moradores, resulta cada vez más incómodo e incluso cómplice.

Reclamos. El repetitivo mal estado de las vías es una de las quejas de los moradores de Daule.FRANCISCO FLORES

El reclamo ciudadano ante el silencio del alcalde

"No dice nada, es como si ni le importara. Nos matamos reclamando, yendo al Municipio, dejando mensajes en redes sociales, y nada. Él no habla y por eso termina siendo cómplice", criticó Milagro García, moradora de Daule.

El estado de las vías es uno de los reclamos más reiterados. La avenida León Febres Cordero, uno de los principales ejes de conexión, así como las calles internas de urbanizaciones como La Joya, Villa del Rey, Villa Club, Casa Laguna y Vistana, presentan baches, desniveles y tramos deteriorados que complican la movilidad diaria.

"Este tema ya lleva años y siempre es lo mismo. Después de tanto insistir, arreglan, pero a los pocos meses todo se vuelve a dañar", comenta Luis Fernando Mena, residente de La Joya. A su testimonio se suma el de Carla Zambrano, de Villa Club: "No podemos acostumbrarnos a vivir así. Pagamos tantos impuestos y las calles son malas".

La presencia de agentes de tránsito es otro punto conflictivo. Los moradores denuncian que su presencia es escasa, especialmente en zonas críticas donde el flujo vehicular es alto. Además, reportan la circulación frecuente de vehículos pesados en áreas donde no está permitido, así como accidentes constantes en el redondel de la vía a Salitre.

"Aquí cada semana hay un choque y nadie controla nada. Los camiones pasan como si fuera una carretera libre", señala Jimmy Andrade, habitante de Casa Laguna, quien recrimina que, aunque la competencia no sea 100% municipal, no hay pronunciamientos. "No hay autoridad. Es tierra de nadie. Si pasa algo, cada quien resuelve como puede", protestó.

En materia de urbanismo, los ciudadanos también expresan preocupación por la falta de áreas verdes. Aunque, como informó EXPRESO, recientemente se habilitó un parque en los exteriores de Villa Club, los moradores cuestionan que se trate de un espacio mayormente de cemento, sin árboles ni sombra. "Con este calor es imposible usarlo. Cada vez hay más plazas comerciales y urbanizaciones, pero menos espacios para respirar. No hay equilibrio", comenta Rocío Orellana, quien duda de que exista una planificación real en Daule.

Refugio. Los transeúntes buscan cubrirse del sol ante la falta de sombra.FRANCISCO FLORES

Piden pronunciamiento ante problemas en servicios básicos

Por otra parte, los constantes cortes de energía y de agua también han generado malestar. Aunque estos servicios no dependen directamente del Municipio, los ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos o gestiones visibles por parte de la autoridad local.

“No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente”, expresa Andrés Molina, de Villa Club. Para Patricia Ruiz, de Casa Laguna, el silencio agrava la situación: "Ni siquiera hay una postura. Es como si no pasara nada. Parece que el alcalde no vive en Daule".

A esto se suma el incremento en las planillas de agua, debido a un nuevo cobro vinculado a la recolección de basura. “Nos llega el agua cuando quieren y encima ahora pagamos más. Es absurdo”, afirma Santiago Cuello, residente de La Rioja.

No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente Andrés Molina

​residente de Villa Club

La recolección de basura tampoco escapa a las críticas, principalmente en sectores de La Aurora, donde moradores aseguran que el servicio es irregular, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en varios puntos. EXPRESO ha reportado en reiteradas ocasiones la presencia de montículos de basura en viales como el 10 y en la avenida León Febres Cordero.

La inseguridad es, quizás, una de las preocupaciones más sensibles. En los últimos años se han registrado hechos violentos incluso en zonas consideradas exclusivas y en los exteriores de centros comerciales. Aunque la seguridad no es una competencia exclusiva del Municipio, los ciudadanos reclaman coordinación con otras entidades. "Queremos ver presencia, operativos, algo que nos haga sentir protegidos. En Guayaquil hay Segura EP y en Samborondón hay muchas cámaras, pero acá nada".

Analista político se refiere al silencio de Cañizares

Sobre el tema, Jorge Chuya, analista político, considera que este silencio puede ser parte de una estrategia. “El alcalde también puede estar pensando en las próximas elecciones y puede que prefiera no hablar porque su hija podría buscar el cargo”, considera el experto.

Sin embargo, recuerda que el estilo de Cañizares nunca ha sido populista, pero en este tipo de casos es necesario hablar. "En La Aurora se siente la ausencia de ese líder. Cuando se está al frente de la alcaldía, se debe salir a responder sobre los problemas. Ese silencio le hace sentir a la ciudadanía que está en abandono", mencionó.

Entre reclamos que se acumulan y respuestas que no llegan, los moradores de Daule continúan esperando. Mientras tanto, el silencio, que algunos ya califican como costumbre, sigue ocupando un lugar central en la discusión pública del cantón.