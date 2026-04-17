Cobro por recolección de basura en La Aurora indigna por pagos elevados pese a fallas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que se sabe En las planillas de agua potable ahora se cobra el rubro por la recolección de basura

En la parroquia La Aurora se cobra 34 centavos de dólar por cada metro cúbico de consumo de agua

de dólar por cada metro cúbico de consumo de agua Ciudadanos aseguran que el incremento ha sido de 30 %

Cada vez son más frecuentes las quejas ciudadanas en la parroquia La Aurora, en el cantón Daule. En los últimos días, el malestar se ha intensificado por problemas en los servicios básicos. A este escenario se suma ahora un nuevo factor: el cobro adicional en las planillas de agua por el servicio de recolección de basura.

Desde inicios de abril de 2026, los usuarios han empezado a notar un nuevo rubro en sus facturas. Según lo establecido por el Municipio, este cargo corresponde a la tasa por recolección de desechos sólidos, fijada en 0,34 centavos (en la parroquia urbana de La Aurora) por cada metro cúbico de consumo de agua, en cumplimiento de una ordenanza que entró en vigencia el 1 de abril de este año.

Entre las primeras voces que cuestionan la medida está Santiago Coello, residente y líder del sector, quien asegura que el impacto económico ya se siente en los hogares.

“Antes pagábamos unos $24 y ahora la planilla nos llega a $32. Es un golpe directo al bolsillo”, afirmó.

Coello también cuestionó la lógica del nuevo cobro: “El servicio es ineficiente, hay baja presión de agua y, aun así, nos cobran más. No se justifica”, señaló.

Según explicó, anteriormente este rubro se incluía dentro de la planilla eléctrica como un valor fijo mínimo, pero ahora se ha trasladado al consumo de agua de forma variable.

“Antes era un cobro fijo en la planilla de luz, algo mínimo. Ahora lo hacen dependiendo de cuánto consumas agua, y eso no es justo. No todos consumimos igual y eso hará que algunos paguen mucho más. Que se consuma más no significa que se tenga más dinero”, agregó.

Esto dice la ordenanza sobre cobro de agua en Daule

Según el artículo 26 de esta ordenanza, la tasa “se determinará y liquidará en función del consumo mensual de agua potable del usuario, expresado en metros cúbicos, y de la categoría y subcategoría que consten en el respectivo catastro comercial, mediante un sistema progresivo por rangos de consumo, conforme a los intervalos y valores unitarios por metro cúbico establecidos”.

Para quienes residen en la cabecera cantonal , el valor es variable, entre $0,10 y $0,13

, el valor es variable, entre $0,10 y $0,13 Para los residentes de La Aurora es de $ 0,34

Otro ciudadano también apuntó a una aparente contradicción en el modelo de cobro. “El servicio de recolección de basura es fijo, no cambia. Entonces, ¿por qué ahora nos cobran de forma variable? Eso no tiene lógica”, advirtió Gonzalo Romano, morador de Málaga 2, quien recalca que termina siendo injusto un cobro de 20 centavos más por metro cúbico entre lo que se cobra en la cabecera cantonal y en La Aurora.

“¿Acaso es un agua diferente? No, es igual de deficiente. Deberíamos pagar igual. No tiene sentido lo que hacen”, comentó.

Según comentaron los consultados por EXPRESO, el incremento equivale a un 30 % en cada factura de agua, lo que motiva la crítica de los usuarios.

Por otra parte, los habitantes de distintos sectores aseguran que el servicio es inestable, con cortes inesperados, baja presión e incluso interrupciones prolongadas.

“Nos cobran más, pero el agua llega cuando quiere. Hay días en que simplemente no hay buena presión y no se puede ni bañar tranquilo”, expresó Javier Montalvo, residente de La Joya.

En Villa del Rey, la situación no es distinta. “Primero deberían garantizar un buen servicio antes de subir tarifas. Aquí el agua se va sin aviso y regresa con muy poca fuerza”, recalcó Daniel Soto.

Residentes de La Aurora muestran las planillas en las que se refleja el aumento del cobro por el servicio de recolección de basura.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

Críticas al servicio de recolección de basura en Daule

El nuevo cobro también ha puesto en el centro del debate la calidad del servicio de recolección de basura. Vecinos aseguran que la frecuencia del retiro de desechos no es constante, lo que ha derivado en la acumulación de basura en varios puntos.

“Nos están cobrando por un servicio que ni siquiera cumplen. Hay días en que el carro recolector no pasa y la basura se queda acumulada”, manifestó Karla Zambrano, de Villa Italia.

La situación también ha sido evidenciada en puntos como el vial 10 y la avenida León Febres-Cordero, donde, según reportes previos de EXPRESO, se han registrado acumulaciones de desechos en varias ocasiones.

Ante esta situación, EXPRESO requirió una versión oficial tanto al Municipio de Daule como a la empresa Amagua para conocer detalles sobre la implementación de la tasa y las acciones frente a los reclamos ciudadanos. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Mientras tanto, el malestar continúa creciendo entre los habitantes , quienes exigen mejoras en los servicios antes de la aplicación de nuevos cobros.

La situación, coinciden las familias, pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la calidad y equidad de los servicios básicos en una de las zonas de mayor crecimiento urbano en la provincia de Guayas.