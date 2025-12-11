Los viales de La Aurora son ahora botaderos de basura

Montículos con desechos y escombros se evidencian a diario en varios puntos de esta parroquia de Daule

Los desechos se acumulan en un tramo junto a la avenida León Febres Cordero, a 10 metros del ingreso al vial 10.

Los montículos de basura se acumulan sin control en la avenida León Febres-Cordero y en otras vías de la parroquia La Aurora, en Daule, hasta convertirse en un triste sello del paisaje urbano. Basta un breve recorrido para encontrar desechos alimenticios, plásticos, vidrios, cartones, muebles abandonados y sacos llenos de escombros.

Apenas se ingresa a La Aurora desde Pascuales o La Puntilla (Samborondón), la avenida León Febres-Cordero exhibe restos de basura en las aceras y en la calzada, un panorama que deja una impresión inmediata de suciedad a quienes llegan a la parroquia.

Pero al avanzar a los viales que conectan las urbanizaciones de La Aurora, el problema es más evidente: parterres y aceras con desechos, así como la falta de tachos para colocar la basura.

Por ejemplo, en el vial 10, que enlaza La Joya con Villa Italia y La Rioja, algunos predios vacíos junto a la calzada se han convertido en botaderos de desperdicios, sobre todo de escombros de construcciones que se ejecutan actualmente en la zona.

“Durante el día no vienen a botar (basura). Ya de noche es que se acercan camionetas a dejar sacos con todo el material que sacan de las construcciones. Llegan en algunos carros y varias personas, porque es pesado poner todo ese material ahí”, reveló un guardia de la zona.

La Aurora: Ciudadanos arrojan desechos a pesar de carteles

En un espacio frente a un redondel del vial 9, el Municipio de Daule ubicó un cartel que advierte: “Prohibido arrojar basura y desalojos. Sanción por incumplimiento: multa $587,50”.

No obstante, la señalética contrasta con el panorama actual. El pasado martes, apenas a un metro del cartel reposaban sacos y cartones con escombros, así como fundas con desechos.

A pesar de existir un cartel de advertencia, hay ciudadanos que no acatan la disposición en el vial 9 de La Aurora. Christian Vinueza

En un predio contiguo, a lo largo de un tramo de 15 metros, es notoria una gran cantidad de basura que se mezcla con la maleza, provocando malos olores, así como la presencia de insectos y roedores. El escenario es similar en al menos cinco tramos de los viales 9 y 10.

“Esto ya es un botadero. Lo saben las autoridades y no hacen nada. ¿El Municipio de Daule espera que esto se convierta en un foco de contaminación para ahí sí atender? Porque aquí no hay ningún tipo de control. Y el problema no es de ayer ni de la semana pasada. Ya tiene años y cada vez se pone peor”, expresó Javier Villarreal, residente de La Rioja.

Basura en La Aurora: Cámaras de vigilancia y patrullajes

A esta queja se suma la ciudadana Joseline Beltrán, quien también vive en esa urbanización. Ella ha observado, en algunas ocasiones, a varias personas arrojar fundas con basura y cartones en los predios vacíos.

Incluso en el vial 10 hay una ciclovía que es poco utilizada por los usuarios debido a la cercanía con los desechos.

“Sabemos que el Municipio no actúa en estos temas si no es por presión, porque si dependiera de ellos no lo hacen. Pero las personas también deben respetar los horarios y las zonas para botar la basura. Debe ser de parte y parte. Yo he visto cómo la gente, sin rubor, tira nomás fundas, de todo”, contó Beltrán.

Ella hizo algunas sugerencias: “¿Por qué no colocan cámaras, más señalética de advertencia? ¿O más patrullajes de los municipales? Si no aplican medidas pronto, esto empeorará”.

Pero el desaseo no se queda ahí. Entre los viales 8 y 9 hay una zanja cercada por montículos de desechos. Y en ese tramo ocurre algo aún más llamativo: junto a una parada de buses, una mesa deteriorada funciona como tapa improvisada de una alcantarilla sin cubierta, donde se acumulan cables.

“Lleva días ahí (la mesa). Yo la vi botada al lado de la zanja y ahora veo que la han usado para tapar un hueco. Así estamos aquí en La Aurora”, indicó Cristina López, quien esperaba el bus en ese punto el martes al mediodía.

Una mesa ha sido colocada para cubrir una alcantarilla sin tapa junto a una parada de buses en el vial 8 de La Aurora. CHRISTIAN VINUEZA

Como dijo Beltrán, el Municipio reacciona ante la presión ciudadana. Aquello quedó evidenciado en una publicación en redes sociales del Cabildo el pasado 5 de diciembre.

“Atendimos la observación de los vecinos de La Aurora sobre la limpieza del puente que conecta a Daule con Guayaquil y realizamos la intervención correspondiente. Pedimos a todos colaborar. No arrojar basura a la vía permite mantener nuestros espacios limpios”, publicó la Alcaldía en Facebook ese día.

Uno de los comentarios de respuesta fue del usuario Fernando Castro, quien pedía a las áreas respectivas del Cabildo controlar “las volquetas que botan basura y desalojos en el vial entre La Joya y La Rioja, que se ha vuelto un muladar”. Es el pedido de toda la comunidad. EXPRESO espera una respuesta del Municipio sobre este tema.

