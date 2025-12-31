Estos negocios estarán abiertos el 1 de enero de 2026

Centros comerciales y supermercados ajustan horarios este 31 de diciembre y 1 de enero por las fiestas de Fin de Año

Referencial.El 1 de enero de 2026, varios negocios mantendrán sus puertas abiertas para atender a los consumidores.

Los centros comerciales de Guayaquil iniciaron la atención al público desde temprano este 31 de diciembre de 2025, en medio de un intenso movimiento comercial por las celebraciones de Fin de Año. Para este 1 de enero de 2026, la mayoría abrirá más tarde, mientras que varios locales optarán por suspender actividades durante la jornada.

No obstante, los patios de comidas y supermercados sí atenderán al público en horarios especiales y en locales específicos, según cada cadena y centro comercial.

Horarios de supermercados y centros comerciales en Guayaquil

Los Hipermarket del Sur, Norte, El Dorado, Entre Ríos y Puntilla atenderán en los siguientes horarios:

Hipermarket

31 de diciembre de 2025: hasta las 20:00

1 de enero de 2026: de 12:00 a 22:00

Supermaxi

31 de diciembre de 2025: de 09:00 a 19:00

Los locales ubicados en centros comerciales se ajustan al horario del mall.

1 de enero de 2026: Supermaxi Batán y vía a la Costa: de 11:30 a 19:00

Megamaxi Mall del Sol y Village: de 12:00 a 19:00

Almacenes Tía

31 de diciembre de 2025: atención hasta las 21:00 en sucursales habilitadas, que pueden consultarse en Google Maps.

1 de enero de 2026: de 12:00 a 20:00 en locales determinados.

Tuti

1 de enero de 2026: de 13:00 a 19:00 en noventa tiendas de Guayaquil y Guayas.

Riocentro

Los Riocentros de Los Ceibos, Entre Ríos, El Dorado, Norte y Sur operarán así:

31 de diciembre de 2025:

Locales: 09:00 a 20:00

Patio de comidas: 09:00 a 20:00

Hipermarket: 09:00 a 20:00

1 de enero de 2026:

Locales: 12:00 a 21:00

Patio de comidas: 12:00 a 22:00

Hipermarket: 12:00 a 22:00

Mall del Sol

31 de diciembre de 2025:

Locales y patio de comidas: 09:00 a 19:00

Portela: de 12:00 a 19:00

1 de enero de 2026:

Locales y Portela cerrados

Cine, patio de comidas y Gastro Food Hall: de 12:00 a 21:00

CityMall

31 de diciembre de 2025: Locales, islas comerciales, patio de comidas y CityGarden: de 09:00 a 19:00

1 de enero de 2026: Patio de comidas y CityGarden: de 12:00 a 21:00

Mall del Norte

31 de diciembre de 2025:Locales y restaurantes: de 09:00 a 19:00

1 de enero de 2026: Locales e islas comerciales cerrados. Patio de comidas y restaurantes: de 12:00 a 21:00

Mall del Río

31 de diciembre de 2025: Área comercial: 10:00 a 20:00. Patio de comidas: 10:00 a 21:00

1 de enero de 2026: Área comercial: 11:00 a 19:00. Patio de comidas: 11:00 a 22:00

San Marino

31 de diciembre de 2025: atención general de 10:00 a 18:00

1 de enero de 2026: restaurante y patio de comidas de 12:00 a 18:00

Además, la atención regular se retomará el 2 y 3 de enero de 2026, de 10:00 a 21:00, mientras que el 4 de enero de 2026 el horario será de 10:00 a 20:00.

