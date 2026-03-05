Expreso
Concejo Cantonal de Guayaquil
El Concejo Cantonal de Guayaquil aceptó la renuncia de Isabella Altuve durante la sesión de este jueves 5 de marzo.X de Alcaldía de Guayaquil

Segura EP: quién es Isabella Altuve y por qué renunció al cargo

Tras la detención de Aquiles Álvarez se han producido cambios de funcionarios dentro del Municipio de Guayaquil

Este jueves 5 de marzo, el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la renuncia de Isabella Altuve como miembro principal del directorio de Segura EP, una de las entidades municipales vinculadas con la gestión de seguridad en la ciudad.

Altuve formaba parte del directorio de la empresa pública desde agosto de 2025, cuando fue designada por el Concejo. Su presencia en ese espacio formaba parte de su rol dentro del Municipio, donde también ha estado vinculada a funciones de asesoría.

Isabella Altuve ocupó varios cargos en el Municipio de Guayaquil

En su perfil profesional, la funcionaria se presenta como una persona enfocada en el servicio público y en proyectos que generen impacto social. En su cuenta de LinkedIn señala que su trayectoria ha estado orientada a “contribuir positivamente a la sociedad a través del servicio público” y a participar en iniciativas que impulsen el desarrollo de las comunidades.

Altuve también destaca que ha tenido experiencia tanto en el sector público como en el privado, incluyendo colaboraciones en proyectos con enfoque en crecimiento económico y social.

Pablo Ramírez deja la ATM y asume la Dirección de Comunicación del Municipio

En el ámbito académico, es graduada de George Washington University, donde cursó estudios con concentración en desarrollo internacional y latinoamericano. Ese enfoque, de acuerdo con su perfil, ha guiado su interés por trabajar en procesos de transformación y desarrollo en la región.

Altuve se desempeñaba como asesora dentro de la Alcaldía de Guayaquil. También ocupó cargos como Especialista 3-Canciller Mundial y coordinadora general.

Su salida del directorio de Segura EP se produce mientras continúan los ajustes en distintos espacios de la estructura administrativa del Cabildo tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente las razones específicas de su renuncia al cargo dentro de la empresa pública. Luis Alfonso Saltos, asesor municipal, tomará la posta como miembro del directorio de Segura EP.

