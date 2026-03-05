Emilene Aguayo y Luis Alfonso Saltos llegan a Emapag y Segura EP tras renuncias

El Concejo aprobó la designación de ambos en directorios de empresas municipales tras recientes renuncias

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la designación de nuevos representantes en los directorios de empresas públicas municipales. Emilene Aguayo y Luis Alfonso Saltos fueron designados para ocupar cargos en Emapag EP y Segura EP, respectivamente.

Las designaciones se realizaron luego de que Viviana Aguayo presentara su renuncia irrevocable como delegada ante el directorio de Emapag EP, y de la salida de Isabella Altuve del directorio de Segura EP, ambas entidades adscritas al Municipio de Guayaquil.

La sesión del Concejo en la que se aprobaron los nombramientos estuvo liderada por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

Quiénes son los nuevos delegados

En el caso de Emapag EP, Emilene Aguayo asumirá el cargo que anteriormente ocupaba Viviana Aguayo. Actualmente, se desempeña como subgerente de Proyectos Sociales, Integración Barrial y Educación en la Dirección de Acción Social y Educación (DASE).

Además, Aguayo fue concejal alterna del Concejo Cantonal de Guayaquil durante el período 2023-2024.

Por su parte, Luis Alfonso Saltos fue designado como delegado ante el directorio de Segura EP. Saltos ha ocupado varios cargos dentro de la administración municipal.

Antes de su nueva designación, se desempeñó como director municipal y posteriormente pasó a ser asesor de la Alcaldía de Guayaquil.

Votación en el Concejo Cantonal

La designación de ambos funcionarios fue aprobada por mayoría de los concejales presentes en la sesión.

Sin embargo, la concejala socialcristiana Ana Chóez se abstuvo de votar durante el proceso de aprobación, según se registró en la sesión del Concejo.

Las empresas públicas municipales como Emapag EP y Segura EP forman parte de la estructura administrativa del Municipio de Guayaquil y gestionan áreas clave como agua potable, alcantarillado y seguridad ciudadana.

