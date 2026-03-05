Municipio de Guayaquil presentará demanda de inconstitucionalidad a reforma de Cootad

Concejales insistieron en que la reforma vulneraría la autonomía financiera municipal y afectaría los programas sociales

El Concejo de Guayaquil aprobó la resolución para rechazar las reformas al Cootad, que condiciona parte de las transferencias estatales al cumplimiento de metas de inversión por parte de municipios.

El Concejo cantonal de Guayaquil fue el espacio para volver a rechazar las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La alcaldesa encargada Tatiana Coronel confirmó que se presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Los concejales aprobaron por unanimidad una resolución para cuestionar la reforma al Cootad, aprobada por la Asamblea Nacional, para la "sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)".

"Como institución, y en compañía del procurador síndico municipal, vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley perversa. La vamos a presentar porque vulnera nuestra autonomía como Municipio y la de todos los municipios", afirmó Coronel.

"Lo tomamos como un golpe a la descentralización del Estado y sobre todo la vamos a presentar por todos los guayaquileños", añadió la alcaldesa encargada.

Críticas al Gobierno de Daniel Noboa

Los concejales insisten en que la reforma al Cootad, que condiciona parte de las transferencias estatales al cumplimiento de metas de inversión, afectará los programas sociales en la ciudad.

La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional, establece que los GAD provinciales y municipales deberán destinar al menos 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a gasto no permanente, es decir, a inversión en obras, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos vinculados a la prestación de servicios y al ejercicio de sus competencias. El otro 30 % podrá destinarse a gasto corriente.

En la sesión también se cuestionó al presidente de la República, Daniel Noboa, por decir que tiene en su casa de Olón un "burrito" de mascota al que ha llamado "Aquiles".

"Una metáfora tan evidente, tan vergonzosa, que ni siquiera intenta ocultar a quién se refiere. Pero es que cuando el presidente de un país utiliza ese tipo de burlas para referirse a un adversario político, el problema ya dejó de ser la metáfora, el problema es lo que revela", dijo la concejala Soledad Diab (independiente) para expresar su respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, detenido por el caso Goleada.

