Ecuador firmará acuerdo comercial con Estados Unidos el 13 de marzo

Esta semana Producción tenía previsto viajar a Estados Unidos para firmar el ART y evitar más alza de aranceles

Ecuador firmará un acuerdo comercial con Estados Unidos el próximo viernes 13 de marzo, según mencionó el presidente del país, Daniel Noboa, durante una entrevista radial este 5 de marzo.

El presidente lo dijo mientras hablaba de los frutos que han dado sus múltiples viajes al extranjero. “Eso se logra con los viajes y no con una llamada por zoom o por WhatsApp”, dijo.

El mandatario no dio más detalles sobre la firma, pero de acuerdo con lo que había informado el Ministerio de Producción en los últimos días, el Gobierno estaba a la espera de firmar el Acuerdo Comercial Recíproco (ART) con Estados Unidos, tras concluir las negociaciones el 13 de febrero.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había indicado que las negociaciones con Ecuador habían concluido sustancialmente y que solo se esperaba la firma para sellar el trato.

Un acuerdo para evitar una subida del arancel

Según había informado el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, esta firma busca reducir o eliminar aranceles para productos ecuatorianos que ingresan al mercado estadounidense, lo que permitiría que aproximadamente el 50 % de las exportaciones de Ecuador podría quedar con arancel del 10 % y no con el 15 %.

Y es que resulta que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en febrero pasado que los aranceles globales que la Casa Blanca había impuesto bajo una ley de “emergencia económica” eran ilegales porque el presidente Donald Trump no tenía autoridad legal clara para aplicarlos sin una aprobación concreta del Congreso. Lo significa que para gravar las importaciones con tasas superiores al 10 o 15 %, Trump necesitaba autorización.

Tras ese fallo, la administración estadounidense reaccionó intentando reimplantar aranceles bajo otras autoridades legales, aplicando un arancel general del 10 % y preparando un posible aumento al 15 %.

Con la firma del ART entre Ecuador y Estados Unidos, el arancel a gran parte de los productos ecuatorianos quedaría solo en el 10 %. Una firma por la que varios países llevan negociaciones adelante con Estados Unidos. Así lo había adelantado el pasado 2 de marzo en una entrevista televisiva el ministro Jaramillo, quien además había indicado que esta semana viajaría a Washington para concretar el acuerdo.

“Ahí está la importancia de estar entre los países con acuerdo firmado, para quedarnos con el 10 % y no con un 15 % que sería aplicable para los países que no han firmado el acuerdo”, había indicado el ministro.

No obstante, ni Jaramillo ni el presidente Noboa han dado detalles de lo que Ecuador ofrece a los Estados Unidos para que se selle el acuerdo. Un hermetismo alrededor de este tipo de tratados, como también pasó con el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), firmado el pasado 1 de marzo. Así lo analiza Francisco Ballén, experto en comercio exterior.

“Este tipo de negociaciones se realizan actualmente sin acceso ciudadano a la información ni conocimiento o comentarios previos del sector privado ni de GADs, que son responsables del desarrollo productivo en territorio”, cuestiona Ballén.

