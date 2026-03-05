¿Por qué una persona natural puede llegar a deber $20 millones al SRI?

Experto explica que la acumulación de deuda puede exagerar el monto. También advierte de la sensibilidad de las plataformas

En el último ranking de los mayores deudores del Estado por impago de impuestos, que publica en su plataforma el Servicio de Rentas Internas (SRI), aparece en el puesto 19 una mujer de 28 años llamada Denise Jomayra Hoyos Santana, quien adeuda 22 millones de dólares.

Te puede interesar El plazo del crédito del programa Tu Casa Miti Miti se amplió de 25 a 30 años

Su caso se viralizó en las redes sociales, los últimos días, porque inicialmente apareció como la deudora mayor del Estado con 67 millones de dólares y porque a diferencia del resto de nombres que figuran en la lista de 25 mayores deudores del país, en su caso se trata de una persona natural y no de una empresa. Además de que la mujer figura como abogada, empleada de un municipio y entrenadora de natación.

Falla técnica en el puerto generó fila de espera de hasta 9 horas Leer más

¿Por qué una persona natural puede llegar a deber más de 20 millones al SRI?

Ante el SRI, una persona natural suele tener negocios pequeños o medianos. No obstante, la deuda elevada puede reflejarse por años de impagos que se inflan con multas. Así lo explica a EXPRESO el experto en temas tributarios, Lenín Mora.

El entrevistado indicó que es posible que un ciudadano común y corriente acumule grandes deudas al Estado, sobre todo cuando se trata de inversionistas o personas con grandes movimientos económicos. “Esto se da por la falta de asesoramiento o porque no tienen una cultura tributaria. Solo quieren facturar, pero no quieren pagar impuestos. Es ahí donde las deudas se agrandan con las multas y los intereses”, añade.

Más allá de si la deuda pendiente ante el SRI no coincide con el salario promedio de una funcionaria municipal, Mora advierte que los sistemas de las entidades como el SRI, así como del IESS y otros adheridos al Gobierno son muy sensibles, por lo que, detalla, así como evidencian deudas elevadas, pueden lograr, bajo manipulación, que al siguiente día las mismas desaparezcan.

“La mayoría de las plataformas del Estado son muy vulnerables. En la del SRI deudas millonarias desaparecen de un día para otro. En otras plataformas como la del IESS, suelen aparecer nuevos jubilados y afiliaciones, de manera irregular, todo el tiempo”, advierte.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO