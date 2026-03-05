Mediante Decreto Ejecutivo, el Gobierno actualizó el programa de vivienda. Ya se han entregado más de 7.000 créditos

El plazo del crédito del programa Tu Casa Miti Miti se amplió de 25 a 30 años

El plazo del crédito del programa Tu Casa Miti Miti se amplió de 25 a 30 años, después de que el presidente Daniel Noboa firmara el Decreto Ejecutivo 316, el pasado 3 de marzo. Con esto se amplía el plazo máximo para los créditos hipotecarios de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP).

La ampliación fue destacada por el presidente durante una entrevista en una emisora radial este 5 de marzo de 2026. “El Estado está subsidiando $500 millones para que las familias puedan acceder a una vivienda”.

Con el Decreto, el Gobierno actual elimina el plazo de pago de 25 años que se impuso en la administración pasada. Esto, según dijo Noboa, para que el pago de la cuota mensual sea menor y se facilite la planificación financiera, aunque no especificó si con dicha ampliación, los usuarios terminarán pagando más intereses por el préstamo, como normalmente lo manejan los bancos.

En el comunicado de la Presidencia sobre la actualización del programa, el Gobierno asegura que a través de esta iniciativa se han entregado 7.814 créditos en todo el país, con un aporte estatal que asciende a $227.951.354,74.

El escrito añade que el beneficio aplica para viviendas de interés social de hasta 178 Salarios Básicos Unificados (SBU), equivalentes a $85.796, y para viviendas de interés público desde 178,01 hasta 229 SBU, es decir, entre $85.800,82 y $110.378. Está dirigido exclusivamente a proyectos registrados conforme a la normativa vigente.

¿De qué se trata el programa Tu Casa Miti Miti?

Tu Casa Miti Miti es un programa para acceder al préstamo hipotecario con una tasa de interés subsidiada por el Gobierno de hasta el 4,99 % anual y con la posibilidad de acceder con el 5% de entrada.

El programa financia viviendas catalogadas como Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP), que tienen precios máximos establecidos por el Gobierno.

¿Quiénes pueden acceder al programa Tu Casa Miti Miti?

El programa está destinado únicamente para comprar la primera vivienda. Esto significa que quienes soliciten el crédito no deben tener otra casa o propiedad registrada a su nombre. Esta estructura además está dirigida para familias de ingresos bajos y medios.

