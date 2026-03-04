Falla técnica en el puerto generó fila de espera de hasta 9 horas

El evento generó pérdidas: Un trailer llega a cobrar un 50 % más del costo del flete por el tiempo de retraso

Una larga fila de trailers se formaron en la avenida 25 de Julio desde la madrugada hasta el amanecer del miércoles 4 de marzo.

Una larga fila de tráilers, en la avenida 25 de Julio, fue visible desde el amanecer de ayer, tras la caída del sistema informático de la terminal portuaria Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo de Guayaquil. La falla impidió el ingreso y salida de unidades de exportación e importación durante varias horas.

José Loyola, uno de los conductores afectados, relató a Diario EXPRESO que permaneció cerca de nueve horas en espera. “Llegué como a medianoche y la falla técnica recién se solucionó más o menos a las 09:00, cuando los carros pudieron empezar a entrar”, señaló.

Nicolás Endara, presidente de la Cámara de Transporte y Logística del Guayas, explicó a EXPRESO que el problema no estuvo relacionado con el sistema aduanero Ecuapass, como normalmente ha ocurrido. “El sistema de Contecon se cayó; fue un inconveniente interno de Contecon que no dejó ingresar ni salir los carros”, afirmó. Según estimaciones del gremio, entre 300 y 500 equipos quedaron represados, ocupando varios carriles y extendiendo la congestión por varias horas.

Contecon indicó a EXPRESO que uno sus proveedores de telecomunicaciones tuvo una afectación localizada en su fibra óptica, “la cual perjudicó al sector, mermando la conectividad, motivo por el cual nuestros procesos automáticos sufrieron intermitencias”.

Sobre la congestión de camiones en la avenida 25 de Julio, según Contecon, esta tuvo origen en la acumulación de camiones que se dirigen a otras terminales portuarias, “que invaden la vía pública y que se estacionan, además, en un terreno invadido conocido como La Jaula”.

El impacto no fue solo vial. La experta en comercio exterior María Dolores Cobos, gerente de MDCobos, explicó que la paralización genera costos adicionales para importadores y exportadores. “El chofer cobra un ‘stand by’ cuando supera las horas predeterminadas de espera. Normalmente se calculan dos horas para salir del puerto, pero hubo carros desde las 05:00 que no ingresaban a Contecon”, detalló.

Las horas de demora generan un recargo que equivale al 50 % del valor del flete. Por ejemplo, si el traslado dentro de la ciudad cuesta 300 dólares, el tiempo adicional representa 150 dólares más. “Ese costo lo asume el dueño de la carga”, dijo Cobos.

Aunque el sistema fue restablecido y las unidades comenzaron a ingresar progresivamente, el atasco tardó varias horas en disiparse debido a la acumulación de turnos.

Convenio de UE y puertos por la seguridad

La Asociación de Terminales Portuarios Privados (Asotep) y el componente Carga Segura, ejecutado por Corpei junto con Fedexpor, con fondos de la Unión Europea, suscribieron un convenio de cooperación estratégica, comprometiéndose a proponer soluciones viables y permanentes acordes a la dinámica del comercio exterior, orientadas a proteger la carga de exportación y fortalecer la confianza de los mercados internacionales.

Carga Segura, que tiene el apoyo estratégico del Puerto de Amberes-Brujas y del Reino de los Países Bajos, forma parte del Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador (Serpaz), cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de la cadena logística de exportación ecuatoriana mediante una articulación efectiva entre el sector portuario privado, las autoridades y la cooperación internacional.

Entre los resultados relevantes que se esperan para el sistema portuario en el marco del convenio, están:

Estandarizar los procesos en cada punto de la cadena de custodia.

Unificar protocolos de seguridad en todos los eslabones de la cadena de exportación, desde el origen hasta el puerto de destino.

·Evidenciar ante el mundo, y en particular ante Europa, los esfuerzos del sistema portuario ecuatoriano en la lucha contra el narcotráfico, en coordinación con los socios europeos.

Conformar la Comunidad Portuaria y de Carga del Ecuador (Community Port System), con el apoyo de aliados estratégicos.

Coordinar intercambios de experiencias y mejores prácticas con los socios europeos para fortalecer operaciones logísticas seguras.

·Consolidar espacios de articulación público-privada para la discusión y construcción conjunta de propuestas.

Mejorar la capacidad técnica y operativa de los beneficiarios públicos y privados para implementar acciones de seguridad logística.

“La seguridad en los puertos es un eslabón determinante para proteger la competitividad del comercio exterior ecuatoriano. Este convenio fortalece la coordinación entre el sector portuario, el sector exportador y las autoridades competentes, promoviendo estándares comunes, mayor trazabilidad y una respuesta articulada frente a los riesgos que enfrenta la cadena logística”, señaló Eduardo Egas, presidente ejecutivo de Corpei.

Por su parte, Iliana González, directora ejecutiva de Asotep, manifestó que “el puerto es el nodo que nos conecta con los mercados internacionales, sin embargo, la seguridad es responsabilidad de toda la cadena de valor del comercio exterior. Los desafíos que enfrentamos no son aislados y solo pueden abordarse con trabajo articulado. Es fundamental visibilizar el aporte que cada sector realiza para proteger

la cadena logística del país. Desde los puertos privados, hay transformaciones que hoy representan una fortaleza para los sectores productivos”.

Asotep, cuya misión es representar y fortalecer a los terminales portuarios privados del Ecuador promoviendo altos estándares de ética, seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa, desempeña un rol estratégico para reforzar la integridad de las operaciones logísticas en la cadena de custodia de la carga.

La alianza reafirma el compromiso de trabajar de manera coordinada entre el sector público, el sector portuario privado, el sector exportador y la cooperación europea para construir una cadena logística más segura, transparente y competitiva.

